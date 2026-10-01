Μια κορυφαία εταιρεία και μια κραταιά ελληνική οικογένεια, οι Κουμάνταροι, που οραματίστηκαν να δημιουργήσουν μια περιφερειακή βιομηχανική δύναμη στα εδάφη της Νιγηρίας, γιορτάζουν αυτή την εβδομάδα 66 χρόνια παρουσίας στην αφρικανική ήπειρο.

Η προσπάθεια της οικογένειας Κουμάνταρου να γράψει το δικό της κεφάλαιο στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Αφρικής, το μακρινό 1960, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Εξασφάλισε έτσι στην εταιρεία «Μύλοι Νιγηρίας» μια διαρκώς αναπτυσσόμενη πορεία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ευημερία της χώρας όπου δημιουργήθηκε και ήκμασε η «Flour Mills of Nigeria» (FMN).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας: «Αυτό που ξεκίνησε με έναν μόνο μύλο παραγωγής αλεύρου έγινε, μέσα σε 66 χρόνια, μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων Νιγηριανών. Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουμε 66 χρόνια διαδρομής, τιμώντας τους ανθρώπους που την έχτισαν, τις κοινότητες που υπηρετούμε και όλους όσοι συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία της FMN».

Για την οικογένεια Κουμάνταρου, η ανάπτυξη της εταιρείας συμβαδίζει απόλυτα με την ευημερία του έθνους της Νιγηρίας. «Είμαστε δεσμευμένοι στην ανάπτυξη της Νιγηρίας, μια αποστολή που υπηρετούμε για πάνω από έξι δεκαετίες», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Τζον Κουμάνταρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FMN, προσθέτοντας πως «το παναφρικανικό όραμα του Ομίλου μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην οικονομική εξέλιξη της Νιγηρίας και, σταδιακά, ολόκληρης της ηπείρου».