Για την Ουκρανία, οι παραγγελίες drones του φθινοπώρου συνδέονται άμεσα με τη δυνατότητα να συνεχίσει να πολεμά τον χειμώνα. Με αυτόν τον χρόνο να πιέζει, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδουν «καλά αποτελέσματα» για τη χρηματοδότηση των δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών της χώρας το 2026 και το 2027.

Η πρόοδος στις επαφές με την ΕΕ έρχεται ενώ το Κίεβο προσπαθεί να καλύψει δύο διαφορετικά χρηματοδοτικά κενά: 27 δισ. δολάρια για τη φετινή άμυνα και 32,6 δισ. δολάρια στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Με τον πόλεμο της Ρωσίας να διανύει το πέμπτο έτος του, η εξασφάλιση πόρων αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα αντοχής.

Συμφωνία στα βήματα, ζητούμενο η έγκαιρη χρηματοδότηση

«Συμφωνήσαμε σχετικά με τη μορφή, το χρονοδιάγραμμα και τα βήματα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram την Πέμπτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο συντονισμός με τις Βρυξέλλες θα γίνεται σε μηνιαία βάση, ώστε να συμφωνούνται οι επόμενες ενέργειες. Ευχαρίστησε επίσης την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους Ευρωπαίους εταίρους για τη συνεργασία.

Παράλληλα, σε κοινή δήλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουκρανία ανέφεραν ότι έχουν εντοπίσει τα μέσα για την κάλυψη των δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών του 2026. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη στον σχεδιασμό της χρηματοδότησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα χρήματα έχουν ήδη εκταμιευθεί.

Our dialogue with the European Commission has delivered good results in addressing Ukraine's financial and defense needs for 2026 and 2027. We have agreed on the format, timeline, and steps needed to ensure full coverage. Going forward, we will coordinate this work and align our… https://t.co/hyqs3vxPzq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Γιατί οι παραγγελίες του Οκτωβρίου δεν μπορούν να περιμένουν

Η πίεση έχει πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όπως είχε μεταδώσει το Reuters στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία χρειάζεται να παραγγείλει drones τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προκειμένου να αποφύγει δυσκολίες στις αρχές του 2027.

Γι’ αυτό το Κίεβο είχε ζητήσει να επισπευσθεί η καταβολή μέρους ευρωπαϊκού δανείου. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα δεσμευθούν, αλλά πότε θα είναι διαθέσιμα για παραγγελίες και παραγωγή.

Το μέγεθος της πίεσης αποτυπώνεται και στην εκτίμηση της ουκρανικής κυβέρνησης ότι το συνολικό κόστος του πολέμου θα φτάσει τα 155 δισ. δολάρια φέτος. Σύμφωνα με το Reuters, το ποσό περιλαμβάνει τόσο εγχώριες κρατικές δαπάνες όσο και στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων σε εξοπλισμό.

Από το αμυντικό κενό των 27 δισ. δολαρίων, η κυβέρνηση σχεδίαζε να καλύψει τα 7 δισ. με ανακατανομή πόρων, αναβολές δαπανών και περικοπές, αναζητώντας τα υπόλοιπα 20 δισ. από τους εταίρους της.

Το 2027 παραμένει ανοιχτός λογαριασμός

Για το επόμενο έτος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν γρήγορα προς την εκταμίευση 45 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του δανείου στήριξης της Ουκρανίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρωθούν οι σχετικοί όροι. Παράλληλα, θα προσδιοριστούν οι πρόσθετες δημοσιονομικές και αμυντικές ανάγκες, όπως μεταδίδει το ουκρανικό Censor.NET, επικαλούμενο την κοινή δήλωση.

Υπάρχει, όμως, μια δύσκολη ισορροπία. Το Euronews είχε επισημάνει ότι η επίσπευση χρημάτων από το 2027 προς το 2026 θα άφηνε λιγότερους διαθέσιμους πόρους για την επόμενη χρονιά. Οι Βρυξέλλες πιέζουν επίσης το Κίεβο να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η σημερινή πρόοδος δίνει στην Ουκρανία μεγαλύτερη δυνατότητα προγραμματισμού. Η πραγματική δοκιμασία, ωστόσο, θα είναι η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος: χρήματα διαθέσιμα όταν χρειάζονται, ώστε οι παραγγελίες να γίνουν εγκαίρως και η στήριξη να φτάσει από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις στις ανάγκες του μετώπου και της χώρας.