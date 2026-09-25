Την επιτακτική ανάγκη να καλύψει στρατιωτικό χρηματοδοτικό κενό 27 δισ. δολαρίων, προκειμένου να μην αρχίσουν να εξαντλούνται τα αποθέματα της Ουκρανίας σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους στις αρχές της επόμενης χρονιάς, υπογράμμισε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Περίπου το ένα τρίτο, ή ίσως και οριακά παραπάνω, από αυτά τα κεφάλαια χρειάζονται για drones τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Εάν δεν τα παραγγείλουμε και δεν τα πληρώσουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, θα αντιμετωπίσουμε σοβαρές δυσκολίες τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο Ζελένσκι, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Ο ίδιος κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισπεύσει την αποδέσμευση της δεύτερης δόσης του δανείου των 90 δισ. δολαρίων, για να βοηθήσει να πληρωθούν αυτές οι αγορές όπλων.

Ο Ζελένσκι ανέφερε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσουν το Κίεβο να χρηματοδοτήσει το δημοσιονομικό του έλλειμμα για να πληρώσει για την άμυνά του.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να είναι μόνη της και ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις σε ουκρανικής κατασκευής drones και πυραύλους», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι έχει λάβει θετική απάντηση από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύντομα, θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις στην Ουκρανία ή στις Βρυξέλλες, συμπλήρωσε.