Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου στη Θήβα, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Θήβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα και, λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους, έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και στην Αττική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή προβλήματα από τον σεισμό.