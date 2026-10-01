Μια γυναίκα παγιδευμένη στα συντρίμμια ζητούσε να απομακρύνουν τις πέτρες από πάνω της. Αυτή την εικόνα περιέγραψε στο Associated Press κάτοικος της επαρχίας Κουνάρ, μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν. Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 10 άμαχοι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι παιδιά, ενώ εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ.

Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι έπληξε κρησφύγετα ενόπλων, με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να καταγγέλλει βομβαρδισμούς κατοικιών. Η επιβεβαίωση των απωλειών από την Αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, την UNAMA, προσθέτει ανεξάρτητη τεκμηρίωση στον απολογισμό των αμάχων, την ώρα που το Ισλαμαμπάντ επιμένει ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις ακριβείας.

پاکستانی مزدور حکومت کے مظالم کا سلسلہ جاری؛ ہلمند، گرمسیر۔



گزشتہ رات پاکستانی حکومت کی شدید بمباری کے بعد ایک عام شہری کا گھر تباہ ہوگیا، جبکہ اس کا ایک بچہ شہید ہوگیا۔ pic.twitter.com/bm3SdjilZv — Afghanistan Guardian (@WakhanIntel) October 1, 2026

Κάτω από τα συντρίμμια βρίσκονταν οικογένειες

Ο κάτοικος που μίλησε στο Associated Press ανέφερε ότι η επίθεση στην Κουνάρ σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Μαζί με άλλους κατάφερε να απεγκλωβίσει τη γυναίκα τραυματισμένη. Καθώς έψαχνε στα χαλάσματα, είπε ότι βρήκε τις σορούς δύο ανδρών και τεσσάρων παιδιών.

Μια δεύτερη μαρτυρία, την οποία μετέδωσε το CBS News, περιγράφει οικογένεια που είχε εγκατασταθεί στο σπίτι μόλις την προηγουμένη. Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, και τα έξι μέλη της, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι καταστράφηκαν τρεις κατοικίες και καταδίκασε τους βομβαρδισμούς ως πράξη επιθετικότητας.

Το Ισλαμαμπάντ επιμένει ότι στόχευσε ενόπλους

Το πακιστανικό υπουργείο Πληροφοριών παρουσίασε διαφορετική εκδοχή: ανέφερε ότι οι επιθέσεις βασίστηκαν σε αξιόπιστες πληροφορίες και έπληξαν δύο τοποθεσίες όπου βρίσκονταν κρησφύγετα ενόπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 22 νεκρούς ενόπλους και καταστροφή όπλων και πυρομαχικών.

Ο ισχυρισμός για τους 22 νεκρούς δεν είχε επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, σημειώνει το Associated Press. Το Ισλαμαμπάντ υποστήριξε επίσης ότι είχαν ληφθεί οι μέγιστες προφυλάξεις ώστε να αποφευχθούν παράπλευρες απώλειες – διαβεβαίωση που έρχεται αντιμέτωπη με τον επιβεβαιωμένο απολογισμό του ΟΗΕ.

Μια σύγκρουση που αναζωπυρώνεται στα σύνορα

Οι βομβαρδισμοί εντάσσονται σε μια παρατεταμένη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες. Το Πακιστάν κατηγορεί την κυβέρνηση των Ταλιμπάν ότι παρέχει καταφύγιο σε ενόπλους που οργανώνουν επιθέσεις στο έδαφός του, ιδιαίτερα στην οργάνωση των Πακιστανών Ταλιμπάν, TTP.

Η Καμπούλ απορρίπτει τις κατηγορίες. Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο, οι μεσολαβητικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει σε μόνιμη διευθέτηση, όπως έχει μεταδώσει το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι επιθέσεις και τα αντίποινα συνεχίζουν να απειλούν τις κοινότητες στις παραμεθόριες περιοχές.

Για τους κατοίκους της Κουνάρ και της Χελμάντ, η νέα κλιμάκωση αποτυπώνεται ήδη σε κατεστραμμένα σπίτια και χαμένες ζωές. Και η επιβεβαίωση ότι τα περισσότερα από τα δέκα θύματα ήταν παιδιά επαναφέρει το ουσιαστικό ερώτημα πίσω από τις ανακοινώσεις περί ακρίβειας των πληγμάτων: πώς προστατεύονται οι άμαχοι όταν η σύγκρουση φτάνει μέσα στα σπίτια τους.