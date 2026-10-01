Η Σοφία Μπους και η Άσλιν Χάρις είναι παντρεμένες, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει ότι οι δυο τους έκαναν τον γάμο τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η 44χρονη σταρ γράφει στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, «And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress», ότι εκείνη και η 40χρονη πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2025, σε μια ιδιωτική τελετή στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει το People.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, είχε στο πλευρό του τα δύο παιδιά της Χάρις, τη Σλόουν και τον Όσιαν, σε μια ημέρα που ήθελαν να είναι απόλυτα οικογενειακή και χωρίς πίεση.

Μιλώντας στη «Vogue», η Μπους εξήγησε ότι όσο μεγαλώνει κανείς αρχίζει να ξεχωρίζει τι ανήκει πραγματικά στον ίδιο και τι έχει μάθει να μοιράζεται με όλους τους άλλους. Η ίδια τόνισε ότι τόσο εκείνη όσο και η Χάρις έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής τους εκτεθειμένες στη δημοσιότητα, η μία ως ηθοποιός και η άλλη ως επαγγελματίας αθλήτρια. «Είναι τεράστιο προνόμιο να μπορείς να εκφράζεσαι μέσα από τον αθλητισμό ή την υποκριτική, αλλά αυτό έχει και το κόστος του», ανέφερε.

Η ιδιωτική τελετή και η στιγμή που ήθελαν να κρατήσουν μόνο για εκείνες

Την ημέρα του γάμου, οι δυο τους επέλεξαν να αφήσουν στην άκρη κάθε πίεση που θα μπορούσε να συνοδεύει μια μεγάλη τελετή και να επικεντρωθούν μόνο στην οικογένειά τους. Η Άσλιν Χάρις περιέγραψε μια χαλαρή και ζεστή ατμόσφαιρα, με τα παιδιά να τρέχουν και να παίζουν, ενώ η Σλόουν κρατούσε λουλούδια που είχαν μαζέψει από το ίδιο το κτήμα. «Ήταν τόσο όμορφο για εκείνα, γιατί δεν υπήρχε η πίεση μιας μεγάλης ημέρας που μπορεί να είναι υπερβολική για μικρά παιδιά», είπε.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την οικογένεια να ψήνει marshmallows, μια εικόνα που η Μπους χαρακτήρισε πολύτιμη και χωρίς καθόλου άγχος. «Ήταν τόσο γλυκό και χωρίς καμία πίεση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», ανέφερε.

Μετά τον γάμο τους, δεν έσπευσαν να κάνουν δημόσια ανακοίνωση. Αντίθετα, ταξίδεψαν σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ για να πουν τα νέα προσωπικά στους ανθρώπους που αγαπούν. Όταν πλέον όλοι οι κοντινοί τους άνθρωποι γνώριζαν ότι είχαν παντρευτεί, η Μπους ένιωσε έτοιμη να μιλήσει δημόσια. Όπως παραδέχτηκε, είχε κουραστεί να αποκαλεί τη Χάρις απλώς «σύντροφό» της. «Δεν είσαι η σύντροφός μου, ξέρεις; Είσαι η γυναίκα μου. Και είναι υπέροχο να το λέω», της είπε.

Το νέο βιβλίο, οι προηγούμενοι γάμοι και η σημασία της ορατότητας

Η αποκάλυψη του γάμου έρχεται λίγο πριν από την κυκλοφορία των πρώτων απομνημονευμάτων της Σοφία Μπους, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις 27 Οκτωβρίου και βρίσκονται στα σκαριά εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Η ίδια έχει εξηγήσει ότι επί χρόνια απέρριπτε τις προτάσεις να γράψει βιβλίο, μέχρι που ένιωσε ότι η ζωή της είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου όλα έμοιαζαν να έχουν μπει στη σωστή θέση.

Σε απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύτηκε στη «Vogue», η Σοφία Μπους εξηγεί επίσης γιατί ήθελε αρχικά να κρατήσει τον γάμο τους ιδιωτικό. Έπειτα από χρόνια κατά τα οποία πολλές πτυχές της προσωπικής της ζωής αναλύονταν δημόσια, ήθελε αυτή η στιγμή να ανήκει πρώτα στις ίδιες και στην οικογένειά τους.

Η ηθοποιός γράφει ακόμη ότι εμπνεύστηκε από τον πολυετή γάμο των παππούδων της Άσλιν Χάρις και ότι μέσα από αυτή τη σχέση κατάλαβε πως η Άσλιν Χάρις ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ήθελε να χτίσει τη δική της ζωή.

Η Σοφία Μπους έχει παντρευτεί στο παρελθόν δύο φορές. Από το 2005 έως το 2006 ήταν παντρεμένη με τον Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ, ενώ από το 2022 έως το 2024 με τον Γκραντ Χιουζ. Η ίδια αναφέρεται στα απομνημονεύματά της και στην απόφασή της να πιστέψει ξανά στον γάμο, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει από προσωπική εμπειρία πως μια σχέση μπορεί να τελειώσει.

Η Σοφία Μπους και η Άσλιν Χάρις συνδέθηκαν για πρώτη φορά δημοσίως τον Οκτώβριο του 2023.

Το 2024, η Μπους μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική της ταυτότητα και επιβεβαίωσε τη σχέση τους σε εξώφυλλο του «Glamour». Η Άσλιν Χάρις έχει τονίσει ότι η δημόσια παρουσία τους ως ζευγάρι έχει σημασία και πέρα από τις ίδιες, κυρίως για τους νέους ανθρώπους που μπορεί να μην αισθάνονται ακόμη ότι εκπροσωπούνται ή ότι γίνονται αποδεκτοί. «Αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη Σοφία κι εμένα. Ξέρουμε την αγάπη που μοιραζόμαστε», είπε, προσθέτοντας ότι «η ορατότητα έχει σημασία».

Και οι δύο συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης Human Rights Campaign και έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους σε ζητήματα που αφορούν την LGBTQ+ κοινότητα.