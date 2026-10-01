Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του τη νίκη επί της Βιλερμπάν και στρέφει την προσοχή του στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για το οποίο έκανε δηλώσεις την Πέμπτη (1/10) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι «πράσινοι» έχουν δύο νίκες μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της Euroleague και την Παρασκευή (2/10) θα υποδεχθούν τους Ισραηλινούς για το 3/3, με τον Σέρβο τεχνικό να κάνει δηλώσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και στον Λευτέρη Μαντζούκα.

Ο Ομπράντοβιτς τα… έψαλε στον 23χρονο φόργουορντ στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν και αυτός απάντησε με ρεκόρ καριέρας στη συνέχεια, πετυχαίνοντας 16 πόντους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ομπράντοβιτς…

Για το ματς με τη Μακάμπι: «Η Μακάμπι είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει στα πρώτα παιχνίδια. Παίζει full-court press και αυτό την κάνει πολύ επικίνδυνη. Αλλάζει συχνά μορφές άμυνας στο πίσω μέρος του γηπέδου».

Για τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των παικτών του: «Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε, ειδικά σε τέτοιες εβδομάδες που έχουμε τρία ματς. Είναι σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε τον χρόνο. Μερικές φορές δεν είναι δυνατό, αλλά χθες (σ.σ. με την Βιλερμπάν) μπορούσαμε να το κάνουμε».

Για τον Μαντζούκα: «Αν καταλαβαίνετε εσείς ότι δουλεύει σκληρά, σκεφτείτε κι εμένα που τον βλέπω όλη μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτόν και από τους παίκτες μου. Είναι διαθέσιμοι να παίξουν και να βοηθήσουν την ομάδα».

Για τη στήριξη του κόσμου και αν είναι σημαντική: «Φυσικά είναι πολύ σημαντική η στήριξη του κόσμου. Χθες ζήτησα από τον κόσμο να φωνάξει παραπάνω όταν είχε χαλαρώσει η ομάδα. Κάποιοι παίκτες χρειάζονται να νιώθουν ενέργεια. Όλοι ξέρουν ότι είναι σημαντικό να είναι εδώ και να υποστηρίζουν την ομάδα. Οι παίκτες θέλουν να νιώθουν υποστήριξη».

Για τον Όντετ Κάτας που τον είχε ως παίκτη στον Παναθηναϊκό: «Έχω πολλούς παίκτες που έχω προπονήσει και είναι πλέον προπονητές. Ο Κάτας είναι καλός προπονητής και χαίρομαι γι’ αυτόν».