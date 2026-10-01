Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ετοιμότητα για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τις σχετικές πιέσεις, ενόψει των αμερικανικών εκλογών.

Στις ΗΠΑ, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί, παρότι οι πετρελαϊκές εταιρείες παρουσίασαν σημαντικά κέρδη λόγω του πολέμου στο Ιράν, που έφερε κρίση στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Ταυτόχρονα, οι προεκλογικές εκστρατείες βρίσκονται σε εξέλιξη για τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, με τους Ρεπουμπλικανούς να καταρρέουν δημοσκοπικά και να ασκούν δριμεία κριτική στις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ΗΠΑ, λοιπόν, σκέφτονται να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ, ώστε να πέσουν οι τιμές των καυσίμων πριν οι Αμερικανοί κληθούν στην κάλπη. Παράλληλα, οι σύμμαχοί τους θα πρέπει να καλύψουν το κενό που θα προκύψει στην αγορά.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα-Κάισα Ίκον, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές υψηλού επιπέδου με την αμερικανική κυβέρνηση.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της αυριανής συνεδρίασης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή προετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα. Όπως εξήγησε, ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων.

«Και σχετικά με τυχόν αποδεσμεύσεις αποθεμάτων που ενδεχομένως ανακοινωθούν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, εμείς στη συνέχεια και μετά την αυριανή συνεδρίαση θα αναλάβουμε δράση, όπως απαιτείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν διαμήνυσε ότι, με βάση την τελευταία ενημέρωση της Ομάδας Συντονισμού για το Πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην ΕΕ.