Τις πληρωμές του Σεπτεμβρίου 2026 προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, για τακτικά επιδόματα ανεργίας διατέθηκαν 93.460.343,23 ευρώ σε 171.560 δικαιούχους.

Τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων καταβλήθηκαν σε 650 δικαιούχους, με συνολική δαπάνη 409.775,51 ευρώ.

Οι παροχές μητρότητας-γονεϊκότητας ανήλθαν σε 25.466.033,46 ευρώ και καταβλήθηκαν σε 31.984 δικαιούχους, ενώ για το επίδομα εργασίας διατέθηκαν 813.239,90 ευρώ σε 2.830 δικαιούχους.

Επίσης, για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων καταβλήθηκαν 500.508,00 ευρώ σε 2.456 ωφελούμενους.

Oι πληρωμές για προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων ανήλθαν σε 10.749.797 και αφορούσαν 17.979 ωφελούμενους, ενώ για το ειδικό εποχικό βοήθημα διατέθηκαν 5.857.766,20 ευρώ σε 7.265 δικαιούχους. Για λοιπές παροχές ασφάλισης καταβλήθηκαν 130.208,64 ευρώ σε 352 ωφελούμενους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

«Με τις πληρωμές του Σεπτεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.