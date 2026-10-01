Χωρίς νομική εκπροσώπηση παραμένει η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός για τον θάνατο που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου, μετά και τη σημερινή αποχώρηση του συνηγόρου της.

Την Πέμπτη (1.10.2026), ο συνήγορος Νίκος Αλεξανδρής γνωστοποίησε τη διακοπή της συνεργασίας τους, εκδίδοντας επίσημη δήλωση: «Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο. Με τιμή, Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Γ. Αλεξανδρή».

«Θα πρέπει να φανεί ποιος τον έβαλε να κάνει την πλασμαφαίρεση»

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά την παραίτηση του Νίκου Αγαπηνού από την υπεράσπιση της 56χρονης, ο οποίος διατηρεί μόνο την εκπροσώπηση του 58χρονου συζύγου της.

Μία ημέρα πριν την παραίτησή του, ο Νίκος Αλεξανδρής είχε τοποθετηθεί δημόσια στο Live News για τα στοιχεία της δικογραφίας, αναφέροντας: «Καθώς είπε ότι η 56χρονη δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο αλλά τόνισε πως θα πρέπει να φανεί και ποιος “έβαλε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση”».

Ο ίδιος είχε προσθέσει σχετικά με τον ρόλο τρίτων προσώπων στην απόφαση για τη θεραπεία: «Όπως επεσήμανε, η πλασμαφαίρεση πραγματοποιήθηκε από την 56χρονη γιατρό, όμως όπως είπε θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα καθώς κάποιος άλλος και όχι η εντολέας του τον πίεζε για την θεραπεία».