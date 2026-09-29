Η κατάσταση γύρω από τη Μάντσεστερ Σίτι μοιάζει πιο δύσκολη από ποτέ, όμως η στάση του συλλόγου παραμένει αμετάβλητη. Παρά την αποκάλυψη ότι ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τον αγγλικό σύλλογο ένοχο για τις περισσότερες από τις 115 κατηγορίες που αφορούν παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, οι άνθρωποι της Σίτι εξακολουθούν να δηλώνουν πως η υπόθεση έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της.

Τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Φεράν Σοριάνο, κινήθηκε στην ίδια γραμμή με τον πρόεδρο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ. Μιλώντας στην Κοπεγχάγη, στο περιθώριο συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της European Football Clubs, εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφαση της επιτροπής και εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Σίτι θα δικαιωθεί στην πορεία.

«Έχουν περάσει οκτώ χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και θα χρειαστεί ακόμη πολύς χρόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ανθρώπους που ήταν παρόντες στη συνάντηση.

Τρεις ημέρες νωρίτερα, ο Αλ Μουμπάρακ είχε απευθυνθεί στους φίλους της ομάδας μέσω ανοικτής επιστολής. Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: ζήτησε ψυχραιμία και υποστήριξε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει στη θέση του συλλόγου.

Η αντίδραση της Σίτι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αποκάλυψη της απόφασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Συζητήθηκαν ακόμη και εξαιρετικά βαριές κυρώσεις, όπως υποβιβασμός ή αποβολή από τις διοργανώσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου, ενώ παράλληλα τέθηκε ζήτημα πιθανών οικονομικών αξιώσεων από άλλους συλλόγους.

Ο σύλλογος, ωστόσο, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η διαδικασία δεν υπήρξε ούτε αμερόληπτη ούτε δίκαιη. Η συγκεκριμένη θέση αποτυπώθηκε και στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, με τη Σίτι να επιμένει πως είχε στη διάθεσή της ένα «ολοκληρωμένο σώμα αδιαμφισβήτητων αποδεικτικών στοιχείων».

Παράλληλα, η διοίκηση φέρεται να έχει μεταφέρει το ίδιο μήνυμα και στο εσωτερικό του συλλόγου. Άνθρωποι με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι ανώτατα στελέχη επικοινώνησαν με εργαζομένους μετά τη διαρροή της απόφασης, επισημαίνοντας πως η διαδικασία απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή της και ότι η ομάδα παραμένει σε ισχυρή θέση ενόψει της έφεσης.

Η στάση αυτή θυμίζει σε αρκετά σημεία όσα είχαν συμβεί το 2020, όταν η UEFA είχε επιβάλει στη Σίτι διετή αποκλεισμό από το Champions League για παραβιάσεις των κανονισμών Financial Fair Play. Τότε, παρά την έντονη αναστάτωση που προκλήθηκε, η διοίκηση παρέμεινε σταθερή στη θέση της και τελικά το CAS ανέτρεψε την απόφαση.

Η σημερινή υπόθεση, ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Αυτή τη φορά η Σίτι είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει τα στοιχεία της ενώπιον ανεξάρτητης επιτροπής και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν κατάφερε να αποφύγει τις καταδικαστικές αποφάσεις για την πλειονότητα των κατηγοριών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει τελειώσει. Η διαδικασία των εφέσεων παραμένει ανοιχτή και η τελική έκβαση θα κρίνει το μέγεθος των συνεπειών για τον σύλλογο.

Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Εφόσον οι καταδικαστικές αποφάσεις παραμείνουν και σε δεύτερο βαθμό, η Σίτι θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές κυρώσεις και με σημαντικές συνέπειες για την εικόνα και τη λειτουργία του συλλόγου. Αντίθετα, μια ανατροπή των αποφάσεων στην έφεση θα έφερνε την Premier League και τους αρμόδιους φορείς αντιμέτωπους με εξίσου σοβαρά ερωτήματα.

Προς το παρόν, πάντως, η γραμμή της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει ίδια: ψυχραιμία, εμπιστοσύνη στη διαδικασία της έφεσης και η πεποίθηση ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη κριθεί οριστικά.