Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Premier League επιβεβαίωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για οικονομικές παραβάσεις από τη σεζόν 2009-10 μέχρι και το 2017-18.

Πριν λίγες μέρες το «Athletic» έριξε τη βόμβα αποκαλύπτοντας πως οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι για 114 από τις 115 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες είχαν κατηγορηθεί και την Τρίτη (29/9) η Premier League το επιβεβαίωσε, ενημερώνοντας παράλληλα πως το κλαμπ έχει προθεσμία μέχρι τις 2 Οκτωβρίου για να καταθέσει έφεση.

Η σχετική ανακοίνωση της Premier League αναφέρει τα εξής…

«Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι, από τη σεζόν 2009/10 έως και τη σεζόν 2017/18:

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάρτισε «εικονικές» συμβάσεις —οι οποίες παρουσίαζαν παραπλανητικά την πραγματική συμφωνία μεταξύ των μερών— με ορισμένους εμπορικούς συνεργάτες της, ενώ βασίστηκε και σε «εικονικές» συμφωνίες με άλλους, προκειμένου να διογκώσει τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειώσει τα έξοδά του.

Ο σύλλογος υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις με ανακριβή στοιχεία και απέκρυψε την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές.

Η Μάντσεστερ Σίτι υπερέβη σημαντικά τα όρια δαπανών τόσο της Premier League όσο και της UEFA.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε επανειλημμένα τις υποχρεώσεις της για συνεργασία και για επίδειξη της μέγιστης καλής πίστης απέναντι στη Λίγκα. Η Επιτροπή δέχθηκε τις τρεις από τις τέσσερις σχετικές κατηγορίες.

Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η Μάντσεστερ Σίτι κατάρτισε «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες με ορισμένους χορηγούς της. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούσαν μέρος ενός συγκαλυμμένου μηχανισμού χρηματοδότησης, βάσει του οποίου οι εταιρείες αυτές υποχρεούνταν να καταβάλουν μόνο ένα μέρος των αντίστοιχων ποσών χορηγίας. Το υπόλοιπο χρηματοδοτούνταν από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), στην οποία ανήκε ο σύλλογος.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού συνήφθησαν και άλλες «εικονικές» συμφωνίες, χρηματοδοτούμενες από την ADUG, ώστε ο σύλλογος να μπορεί να καταγράφει λειτουργικά έξοδα χαμηλότερα από εκείνα που πράγματι πραγματοποιούσε. Υπήρξε επίσης μια «εικονική» κυκλική συναλλαγή με τη Fordham, εταιρεία που αγόρασε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της εικόνας των παικτών του συλλόγου· και αυτή χρηματοδοτούνταν από την ADUG.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σκοπός αυτών των μηχανισμών ήταν να διογκωθούν τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειωθούν τα έξοδά του κατά περισσότερο από 900 εκατομμύρια λίρες κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ώστε να φαίνεται ότι συμμορφωνόταν με τους οικονομικούς κανονισμούς.

Ως συνέπεια, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο σύλλογος υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις με ανακριβή στοιχεία και απέκρυψε την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές. Η Επιτροπή κατέληξε ότι «με τη συμπεριφορά του, ο σύλλογος είχε σαφή πρόθεση να παρακάμψει τους Κανονισμούς της Premier League».