Από τον περασμένο Ιούλιο γνώριζε η Μάντσεστερ Σίτι ότι κρίθηκε ένοχη για οικονομικές παραβάσεις, σύμφωνα με το ESPN, αλλά παρ’ όλα αυτά ξόδεψε 524 εκατ. ευρώ για μεταγραφές.

Την Τρίτη (29/9) η Premier League επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι για οικονομικές παραβάσεις το διάστημα 2009-2018 και σύντομα θα γίνουν γνωστές και οι ποινές που θα επιβληθούν.

Τα σενάρια είναι πολλά, από ένα τεράστιο πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών μέχρι αφαίρεση τίτλων και υποβιβασμό, κανείς όμως δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το ποια θα είναι η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Η Μάντσεστερ Σίτι, πάντως, ήξερε από τον περασμένο Ιούλιο την ετυμηγορία περί ενοχής, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το ESPN, χωρίς αυτό να την εμποδίσει να ξοδέψει πάνω από μισό δισ. ευρώ στη μεταγραφική περίοδο.

«Σύμφωνα με πηγές εντός του συλλόγου, η Μάντσεστερ Σίτι ενημερώθηκε το καλοκαίρι λίγο πριν προχωρήσει σε μεγάλες δαπάνες στη μεταγραφική αγορά ότι είχε κριθεί ένοχη για παραβίαση περισσότερων από εκατό οικονομικών κανονισμών», αναφέρει το ESPN.

Η Σίτι κατέρριψε δύο φορές το δικό της ρεκόρ στις μεταγραφές καθώς πλήρωσε 135 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον και στη συνέχεια δαπάνησε 145 εκατ. ευρώ για τον Έντσο Φερνάντες, ενώ ακριβές ήταν και οι μεταγραφές των Αγιούμπ Μπουαντί (100 εκατ. ευρώ) και Ιλιμάν Εντιαγέ (75 εκατ. ευρώ).