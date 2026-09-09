Το Όσλο αποχαιρέτησε σήμερα τον βασιλιά Χάραλντ, με την πομπή της σορού του να διασχίζει το κέντρο της νορβηγικής πρωτεύουσας και δεκάδες μέλη βασιλικών οικογενειών και αρχηγούς κρατών να συγκεντρώνονται για την κρατική κηδεία του.

Δώδεκα ημέρες μετά τον θάνατό του, ο Χάραλντ Ε΄ οδηγήθηκε από το Βασιλικό Ανάκτορο στον καθεδρικό ναό του Όσλο, σε μια τελετή που παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους και εκατομμύρια μέσω των μεταδόσεων.

Η πομπή ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι, με τη σορό του βασιλιά πάνω σε κιλλίβαντα και περίπου 1.900 άνδρες και γυναίκες των νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων να συμμετέχουν στην τελετουργική διαδικασία. Η διαδρομή προς τον καθεδρικό ναό έγινε με αργό ρυθμό, ενώ πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής.

Για τη Νορβηγία ήταν η τελευταία δημόσια εικόνα του μονάρχη που παρέμεινε στον θρόνο για 35 χρόνια, από το 1991 έως τον θάνατό του στις 28 Αυγούστου, σε ηλικία 89 ετών.

Οι royals από όλη την Ευρώπη στο Όσλο

Από νωρίς το πρωί, η νορβηγική πρωτεύουσα είχε μετατραπεί σε σημείο συνάντησης των ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών.

Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας μαζί με τη βασίλισσα Σοφία, ο βασιλιάς Φρειδερίκος της Δανίας με τη βασίλισσα Μαρία, ο βασιλιάς Κάρολος Γουσταύος και η βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας, ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και η πριγκίπισσα Σαρλίν, καθώς και οι εκπρόσωποι των βασιλικών οικογενειών του Λουξεμβούργου και του Λιχτενστάιν.

Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Από τη Βρετανία έφτασαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η βασιλική πριγκίπισσα Άννα. Ο Ουίλιαμ εκπροσώπησε τον βασιλιά Κάρολο, ενώ η Άννα παρευρέθηκε και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης της με τον νέο Νορβηγό μονάρχη, βασιλιά Χάακον Η΄.

TIM ROOKE / Sipa Press / Profimedia

Η Ιαπωνία εκπροσωπήθηκε από τον διάδοχο πρίγκιπα Ακισίνο και την πριγκίπισσα Κίκο, ενώ από την Ιορδανία έφτασαν ο βασιλιάς Αμπντάλα και η βασίλισσα Ράνια.

Στο Όσλο βρέθηκαν επίσης αρχηγοί κρατών από περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Ελλάδας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η ελληνική πρώην βασιλική οικογένεια στο Όσλο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία μελών της ελληνικής πρώην βασιλικής οικογένειας. Η τελευταία βασίλισσα Άννα Μαρία, ο Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος και η Αλεξία Ντε Γκρες με τον σύζυγό της, Κάρλος Μοράλες Κιντάνα, είχαν φτάσει στο Όσλο ήδη από την προηγούμενη ημέρα.

Spain’s Queen Sofia, front center left, speaks with Queen Anne-Marie of Greece, center right, as they leave the Oslo Cathedral after a funeral service for Norway’s King Harald V in Oslo, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) Britain’s Princess Anne, front center left, and Britain’s Prince William, front center, leave the Oslo Cathedral after a funeral service for Norway’s King Harald V in Oslo, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) From front left, Spain’s Queen Sofia, Britain’s Princess Anne, and Britain’s Prince William leave the Oslo Cathedral after a funeral service for Norway’s King Harald V in Oslo, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) From left, Japan’s Crown Prince Akishino, Crown Princess Kiko, Britain’s Prince William, and Britain’s Princess Anne follow in the procession for the funeral of Norway’s King Harald V as they arrive at Oslo Cathedral in Oslo, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber)

Ο Παύλος Ντε Γκρες ήταν στην επίσημη λίστα της νορβηγικής Αυλής για την πομπή προς τον καθεδρικό ναό. Η λεπτομέρεια αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η πρώην βασιλική οικογένεια της Ελλάδας συνδέεται εδώ και δεκαετίες με τη νορβηγική Αυλή μέσω των κοινών δυναστικών δεσμών και της οικογένειας της Άννας Μαρίας.

Η στιγμή της σιωπής σε ολόκληρη τη Νορβηγία

Στις 13:00, ακριβώς με την έναρξη της τελετής στον καθεδρικό ναό, ολόκληρη η Νορβηγία τήρησε ενός λεπτού σιγή για τον Χάραλντ. Τρία χτυπήματα καμπάνας έδωσαν το σήμα για την έναρξη της σιωπής και τρία ακόμη για το τέλος της, ένα λεπτό αργότερα. Η ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις εκκλησίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η τελετή στον καθεδρικό ναό ακολούθησε τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας της Νορβηγίας. Την τελετή τέλεσε ο Όλαβ Φίσκε Τβέιτ, ενώ συμμετείχε και η επίσκοπος του Όσλο, Σούνιβα Γκίλβερ.

Η μουσική είχε σημαντική θέση στην τελετή, με τη χορωδία του καθεδρικού ναού του Όσλο να συμμετέχει στη λειτουργία. Ο πρόεδρος του νορβηγικού Κοινοβουλίου και ο πρωθυπουργός απηύθυναν επικήδειους λόγους.

Το τελευταίο ταξίδι προς το Άκερσους

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η σορός του βασιλιά Χάραλντ μεταφέρθηκε ξανά σε πομπή, αυτή τη φορά από τον καθεδρικό ναό προς το Άκερσους. Η δεύτερη πομπή ξεκίνησε στις 14:20 και κατευθύνθηκε προς την εκκλησία του κάστρου του Άκερσους, όπου πραγματοποιήθηκε ιδιωτική τελετή πριν από την ταφή στο βασιλικό μαυσωλείο.

Στην πομπή συμμετείχαν έφιππη αστυνομία, στρατιωτικές μπάντες, τιμητικό άγημα της Βασιλικής Φρουράς και οι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Μετά το φέρετρο ακολούθησε ο νέος βασιλιάς Χάακον, έχοντας στο πλευρό του τον βασιλιά Κάρολο Γουσταύο της Σουηδίας και τον βασιλιά Φρειδερίκο της Δανίας.

Η ταφή στο βασιλικό μαυσωλείο έγινε σε ιδιωτική τελετή, παρουσία της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας και περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων.

Πάνω από 46.000 άνθρωποι είχαν αποχαιρετήσει τον Χάραλντ

Η σημερινή τελετή ήρθε μετά από ημέρες δημόσιου αποχαιρετισμού. Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι πέρασαν από το παρεκκλήσι του Βασιλικού Ανακτόρου για να δουν από κοντά το φέρετρο του Χάραλντ και να αποτίσουν φόρο τιμής στον μονάρχη. Η προσέλευση ήταν τέτοια ώστε σε κάποια στιγμή η αναμονή έφτασε μέχρι και τις επτά ώρες.

Την ημέρα της κηδείας, χιλιάδες ακόμη Νορβηγοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Όσλο. Η κυκλοφορία στο κέντρο περιορίστηκε σημαντικά και δημιουργήθηκαν ειδικά σημεία ελέγχου για το κοινό.

Παράλληλα, μεγάλες οθόνες τοποθετήθηκαν σε σημεία της πόλης, ενώ η τελετή μεταδόθηκε σε εκκλησίες, πολιτιστικούς χώρους και δημόσια κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες από 140 εκκλησίες είχαν οργανώσει δημόσιες προβολές.

Η τελευταία εμφάνιση της οικογένειας στο Παλάτι

Η ημέρα δεν ολοκληρώνεται με την ταφή. Στις 16:45, η νορβηγική βασιλική οικογένεια αναμένεται να εμφανιστεί στο μπαλκόνι του Βασιλικού Ανακτόρου για να χαιρετήσει τους πολίτες που θα έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία.

Ο νέος βασιλιάς Χάακον, η βασίλισσα, η διάδοχος πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, η βασίλισσα Σόνια και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους θα βγουν στο μπαλκόνι, σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εικόνες της οικογένειας μετά την κηδεία του Χάραλντ.

Την ίδια ώρα, η Νορβηγία θα έχει ολοκληρώσει και επίσημα τις τελετές για τον μονάρχη που πέθανε στις 28 Αυγούστου, έχοντας συμπληρώσει 35 χρόνια στον θρόνο.

Μετά την ιδιωτική τελετή στο Άκερσους, η Νορβηγία περνά πλέον στην επόμενη ημέρα της μοναρχίας της, με τον Χάακον Η΄ να έχει διαδεχθεί τον πατέρα του και την Ίνγκριντ Αλεξάνδρα να βρίσκεται πλέον πρώτη στη σειρά διαδοχής.