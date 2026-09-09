Με μια σειρά από τελετές που ολοκληρώνονται σήμερα, ο Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας οδηγείται στην τελευταία του κατοικία έπειτα από 13 ημέρες εθνικού πένθους που ακολούθησαν τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.

Ο Χάραλντ, ένας μεταρρυθμιστής, όπως σχολιάζει το Ρόιτερς, ο οποίος παρέμεινε στον θρόνο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες εξερχόμενος σταδιακά από τη σκιά του δημοφιλούς και χαρισματικού πατέρα του, πέθανε σε μια περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας διέρχεται πολλαπλές κρίσεις.

Η πομπή από τα Ανάκτορα ξεκινά στις 13:00 ώρα Ελλάδος και θα κατευθυνθεί στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο όπου θα ακολουθήσει, στις 14:00 ώρα Ελλάδος, η τελετή ξεκινώντας με ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους που αναμένεται να παρευρεθούν είναι ο πρίγκιπας της Βρετανίας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Αννα, ο πρίγκιπας διάδοχος της Ιαπωνίας Ακισίνο και η πριγκίπισσα διάδοχος Κίκο, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και η βασίλισσα Σοφία, η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας, ο βασιλιάς της Δανίας Φρειδερίκος Ι’ και η βασίλισσα Μαίρη.

Έχουν επίσης προσκληθεί επικεφαλής κρατών από ολόκληρο τον κόσμο. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Θα παραστεί η νέα βασίλισσα;

Η 53χρονη Μέτε-Μάριτ αναμένεται να παραστεί στην κηδεία, αλλά θα μεταβεί στην εκκλησία με αυτοκίνητο μαζί με την χήρα του Χάραλντ, την 89χρονη βασίλισσα Σόνια, καθώς εξακολουθεί να αναρρώνει από την επέμβαση για τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο.

Την περασμένη εβδομάδα η Μέτε-Μάριτ χρειάστηκε να ματαιώσει τα σχέδιά της για να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του συζύγου της, του βασιλιά Χάακον Η’, στο κοινοβούλιο λόγω επιπλοκών μετά το χειρουργείο.

Ο γιος της, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον οποίο έχει αποκτήσει από μια σχέση της πριν από τον γάμο με τον Χάακον, επίσης αναμένεται να παραστεί στην κηδεία παρότι τελεί υπό κατ΄οίκον περιορισμό και φέρει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης μετά την καταδίκη του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Έχει ασκήσει έφεση επί της απόφασης.

Μάλιστα, ο Χόιμπι ήταν ένας από εκείνους που μετέφεραν το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ στο βασιλικό παρεκκλήσι, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο σε κύκλους εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Μετά τη σημερινή τελετή, μια μικρότερη σε όγκο πομπή θα συνοδεύει το φέρετρο στη Βασιλική Κρύπτη στο Κάστρο Άκερσους που βλέπει το λιμάνι του Όσλο. Εκεί, το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ θα τοποθετηθεί μέσα σε μια σαρκοφάγο δίπλα σε εκείνες των γονέων του.

Όταν ο Χάακον θα βγει από τον χώρο αυτόν, τότε λήγει επισήμως η περίοδος εθνικού πένθους και οι σημαίες, που κυματίζουν μεσίστριες από τότε που πέθανε ο Χάραλντ, θα υψωθούν εκ νέου.

Ένας δημοφιλής βασιλιάς

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν για την κηδεία είναι η μεγαλύτερη σχεδιασθείσα επιχείρηση στην ιστορία του σώματος, καθώς τεράστια πλήθη αναμένονται στο κέντρο του ΄Οσλο. Οι μαθητές θα επιτρέπεται να απουσιάσουν από το σχολείο για να παραστούν στην κηδεία.

Εκατοντάδες χιλιάδες Νορβηγοί έχουν αποτίσει φόρο τιμής στον Χάραλντ αφήνοντας λουλούδια, κεράκια και σημαίες έξω από το Βασιλικό Παλάτι ή περνώντας μπροστά από το φέρετρό του στο βασιλικό παρεκκλήσι. Πολλοί Νορβηγοί έχουν εξάρει τη ζεστασιά και το αίσθημα συμπερίληψης του Χάραλντ, ενώ ο Χάακον τον χαρακτήρισε εξαιρετικό πατέρα κατά το πρώτο του διάγγελμα προς το έθνος από τη θέση του βασιλιά.

Η μοναρχία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παραμένει ευρέως δημοφιλής με το 72% των Νορβηγών να τη στηρίζει, ενώ το 20% προτιμά δημοκρατία ή άλλη μορφή διακυβέρνησης, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Norstat για λογαριασμό του δικτύου NRK και η οποία δημοσιοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου και είναι η πρώτη που διενεργήθηκε μετά τον θάνατο του Χάραλντ.