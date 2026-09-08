Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας θα βρεθεί τελικά στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, καθώς η παρουσία της επιβεβαιώθηκε από τη Χασεμιτική Βασιλική Αυλή μόλις λίγες ημέρες πριν από την τελετή.

Η βασίλισσα θα βρεθεί στη Νορβηγία μαζί με τον σύζυγό της, βασιλιά Αμπντάλα Β΄, συμμετέχοντας στην τελετή αποχαιρετισμού του Νορβηγού μονάρχη. Η άφιξή της προσθέτει ένα ακόμη πρόσωπο στη λίστα των βασιλικών προσκεκλημένων που θα συγκεντρωθούν στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας.

Η Ράνια προστέθηκε την τελευταία στιγμή

Η παρουσία της ιορδανικής βασιλικής οικογένειας είχε γίνει γνωστή νωρίτερα, όμως αρχικά η Ράνια δεν περιλαμβανόταν στην επίσημη λίστα των μελών της δυναστείας που θα ταξίδευαν στο Όσλο.

Η αλλαγή ανακοινώθηκε στη συνέχεια από τη Χασεμιτική Βασιλική Αυλή. Έτσι, η σύζυγος του Αμπντάλα Β΄ θα βρεθεί ανάμεσα στις Ευρωπαίες βασίλισσες και στους αρχηγούς κρατών που θα παραστούν στην κηδεία του Χάραλντ Ε΄.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με τη βασιλική πομπή να αναχωρεί περίπου στις 13:00 από το Βασιλικό Παλάτι του Όσλο με κατεύθυνση τον Καθεδρικό Ναό.

Εκεί θα μεταφερθεί το φέρετρο του βασιλιά, πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας.

Η σχέση των δύο βασιλικών οικογενειών

Η παρουσία του Αμπντάλα και της Ράνιας στο Όσλο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δεσμοί ανάμεσα στη νορβηγική και την ιορδανική βασιλική οικογένεια έχουν ήδη καταγραφεί μέσα από επίσημες συναντήσεις.

Τον Μάρτιο του 2020, ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ και η βασίλισσα Σόνια είχαν επισκεφθεί την Ιορδανία, έπειτα από πρόσκληση του Αμπντάλα Β΄. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το νορβηγικό βασιλικό ζεύγος συναντήθηκε με την ιορδανική βασιλική οικογένεια.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Αμπντάλα και η Ράνια θα βρεθούν στη Νορβηγία για την κηδεία του Χάραλντ, μαζί με μέλη βασιλικών οικογενειών από την Ευρώπη.

Μεταξύ των προσκεκλημένων είναι ο Φελίπε ΣΤ΄και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, μαζί με τη βασίλισσα Σοφία, ο Φρειδερίκος και η Μαίρη της Δανίας, καθώς και ο Αλβέρτος Β΄ και η Σαρλίν του Μονακό.

Η πομπή του Χάραλντ από το Παλάτι στον Καθεδρικό Ναό

Το πρόγραμμα της κηδείας προβλέπει στρατιωτική πομπή από το Βασιλικό Παλάτι προς τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο.

Το φέρετρο του Χάραλντ Ε΄ θα συνοδεύσουν αστυνομικές δυνάμεις, η μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμητικό άγημα της Βασιλικής Φρουράς και ο επικεφαλής της Βασιλικής Αυλής.

Η βασιλική οικογένεια θα ακολουθήσει το φέρετρο κατά τη διαδρομή, ενώ πίσω της θα κινηθούν τα μέλη των ξένων βασιλικών οικογενειών που θα έχουν μεταβεί στη Νορβηγία.Η άφιξη στον Καθεδρικό Ναό έχει προγραμματιστεί για τις 13:00, οπότε θα αρχίσει η νεκρώσιμη ακολουθία. Μετά την τελετή προβλέπεται ενός λεπτού σιγή στον Καθεδρικό Ναό και σε ολόκληρη τη Νορβηγία.