Το Όσλο ετοιμάζεται να υποδεχθεί στις 9 Σεπτεμβρίου μέλη βασιλικών οικογενειών από την Ευρώπη και την Ασία για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, με τις πρώτες επίσημες παρουσίες να έχουν ήδη γίνει γνωστές.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στον καθεδρικό ναό του Όσλο. Νωρίτερα, η σορός του πρώην βασιλιά θα μεταφερθεί με πομπή από τα Ανάκτορα προς τον ναό, ενώ μετά την τελετή θα ακολουθήσει ιδιωτική τελετή στο παρεκκλήσι του Κάστρου του Άκερσους.

Ο βασιλιάς Χάακον και η απο σήμερα βασίλισσα Μέττε Μάριτ φτάνουν στο παρεκκλήσι του Εθνικού Νοσοκομείου αμέσως μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ

Η λίστα των προσκεκλημένων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, όμως αρκετά ονόματα έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τις ίδιες τις βασιλικές αυλές.

Οι βασιλικές οικογένειες που έχουν πει «ναι»

Πρώτοι επιβεβαίωσαν την παρουσία τους ο βασιλιάς Φρειδερίκος Ι΄ και η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας. Η συμμετοχή τους στην κηδεία είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη κρατική επίσκεψή τους στο Βέλγιο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Το επίσημο πρόγραμμα της δανικής βασιλικής αυλής αναφέρει πλέον την παρουσία του ζευγαριού στην κηδεία του Χάραλντ στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η βασίλισσα Μέττε-Μάριτ και η βασίλισσα Σόνια βαδίζουν πίσω από το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, καθώς μεταφέρεται στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων.

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Στο Όσλο θα ταξιδέψει και η ολλανδική βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Γουίλεμ Αλεξάντερ, η βασίλισσα Μάξιμα, η πριγκίπισσα Αμαλία και η πριγκίπισσα Βεατρίκη έχουν επιβεβαιώσει επίσημα την παρουσία τους. Η ανακοίνωση των Ανακτόρων της Ολλανδίας έγινε την 1η Σεπτεμβρίου.

Στη νορβηγική πρωτεύουσα αναμένεται επίσης το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου, ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη, σύμφωνα με τη διεθνή κάλυψη των προετοιμασιών για την τελετή.

Στους επιβεβαιωμένους ξένους προσκεκλημένους περιλαμβάνονται ακόμη ο διάδοχος Ακισίνο και η πριγκίπισσα Κίκο της Ιαπωνίας, γεγονός που διευρύνει την εκπροσώπηση πέρα από τις ευρωπαϊκές μοναρχίες.

Και μέλη της ελληνικής πρώην βασιλική οικογένεια στο Όσλο;

Στην κηδεία του Χάραλντ Ε΄ αναμένεται να βρεθούν και μέλη της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας, καθώς οι δεσμοί των δύο οικογενειών ανάγονται σε προηγούμενες γενιές. Ο Παύλος ντε Γκρες είχε άλλωστε αποκαλέσει τον εκλιπόντα μονάρχη «αγαπημένο μου θείο» στο μήνυμα που δημοσίευσε μετά την είδηση του θανάτου του.

Στον αποχαιρετισμό του, ο Παύλος αναφέρθηκε στη μακρά σχέση ανάμεσα στις δύο οικογένειες, ξεκινώντας από τη φιλία του παππού του, βασιλιά Παύλου, με τον πατέρα του Χάραλντ, βασιλιά Όλαφ Ε΄. Στη συνέχεια μίλησε για τον δεσμό του πατέρα του, βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄, με τον Χάραλντ Ε΄, τους οποίους συνέδεε, μεταξύ άλλων, η κοινή αγάπη τους για τη θάλασσα και την ιστιοπλοΐα.

«Οι δεσμοί αυτοί εξακολουθούν να ενώνουν τις οικογένειές μας μέχρι σήμερα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Παύλος ντε Γκρες, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μαζί με τη σύζυγό του, Μαρί-Σαντάλ, στη βασίλισσα Σόνια, τον νέο βασιλιά Χάακον Η΄ και τη νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Η οικογενειακή αυτή σχέση αναμένεται να αποτυπωθεί και στην παρουσία εκπροσώπων της πρώην ελληνικής δυναστείας στην τελετή της 9ης Σεπτεμβρίου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η πλήρης σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Τι θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου

Η κηδεία του Χάραλντ Ε΄ θα αρχίσει στον καθεδρικό ναό του Όσλο στις 13:00. Μέχρι τότε, η σορός του βρίσκεται στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων, όπου το κοινό μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Το φέρετρο του βασιλιά στους δρόμους του Όσλο κατά την μεταφορά του απο το νοσοκομείο στο Παλάτι.

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Την ημέρα της τελετής, στρατιωτική πομπή θα μεταφέρει το φέρετρο από τα Ανάκτορα, μέσω της Karl Johans gate και της Kirkegata, μέχρι τον καθεδρικό ναό. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η πομπή θα συνεχίσει προς το Κάστρο του Άκερσους, όπου θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τελετή.

Στη συνέχεια ο Χάραλντ θα ταφεί στο βασιλικό μαυσωλείο του Άκερσους, όπου βρίσκονται ήδη οι τάφοι προηγούμενων Νορβηγών μοναρχών.

Η νορβηγική βασιλική οικογένεια θα έχει φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελετή. Ο νέος βασιλιάς Χάακον Η΄, η βασίλισσα Μέττε Μάριτ, η βασίλισσα Σόνια, η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας θα αποχαιρετήσουν τον Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από 35 χρόνια στον θρόνο.

Η παρουσία τόσων ευρωπαϊκών βασιλικών οικογενειών στο Όσλο αναμένεται να δώσει στην τελετή διεθνή χαρακτήρα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστό αν θα προστεθούν και άλλα ονόματα στη λίστα των επίσημων προσκεκλημένων.