Ο Άνθονι Φάουτσι, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις γερουσιαστών σχετικά με την προέλευση της Covid-19, τη χρηματοδότηση ερευνών για κορωνοϊούς και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές κατά τα πρώτα στάδια της κρίσης.

Κατά την περίοδο της πανδημίας, ο Άνθονι Φάουτσι ήρθε επανειλημμένα σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Οι διαφωνίες τους αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη σοβαρότητα του ιού, τη χρήση μάσκας, τους περιορισμούς, τον χρόνο επαναλειτουργίας της οικονομίας και την προώθηση θεραπειών που δεν είχαν ακόμη τεκμηριωθεί επιστημονικά. Ο Φάουτσι εμφανιζόταν συχνά να διορθώνει ή να αποστασιοποιείται από δηλώσεις του τότε προέδρου, γεγονός που τον μετέτρεψε σε στόχο έντονης κριτικής από τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του.

Ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ εμφανίστηκε την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από κλήτευση του Ρεπουμπλικανού προέδρου της επιτροπής, Ραντ Πολ.

Ο Φάουτσι αρνήθηκε να απαντήσει και στις 15 ερωτήσεις που του έθεσε ο Ραντ Πολ, επικαλούμενος κάθε φορά το δικαίωμά του βάσει της Πέμπτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος να μη δώσει κατάθεση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε βάρος του στο πλαίσιο ενδεχόμενης ποινικής διαδικασίας.

Γιατί επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία

Η Πέμπτη Τροπολογία προστατεύει κάθε πρόσωπο από την υποχρέωση να δώσει απαντήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν στην αυτοενοχοποίησή του. Η επίκλησή της δεν αποτελεί από μόνη της παραδοχή ενοχής, αλλά άσκηση συνταγματικού δικαιώματος.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Φάουτσι υποστήριξε ότι ο Ραντ Πολ έχει επιδοθεί εδώ και χρόνια σε μια προσωπική εκστρατεία με στόχο την ποινική του δίωξη. Ο πρώην αξιωματούχος αναφέρθηκε στις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις του Πολ ότι επιθυμεί να τον δει «πίσω από τα κάγκελα», καθώς και στην πρόσφατη δημοσιοποίηση του προσωπικού του ημερολογίου. Χαρακτήρισε τη στάση του γερουσιαστή «εμμονική» και υποστήριξε ότι οποιαδήποτε νέα κατάθεση θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια κατηγορία περί ψευδούς δήλωσης ή αντίφασης σε σχέση με όσα είχε καταθέσει στο παρελθόν.

Η πολυετής σύγκρουση με τον Ραντ Πολ

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άνθονι Φάουτσι και τον Ραντ Πολ άρχισε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επικεντρώνεται κυρίως στη χρηματοδότηση ερευνών για κορωνοϊούς στην Κίνα. Ο Πολ κατηγορεί τον Φάουτσι ότι παραπλάνησε το Κογκρέσο σχετικά με το εάν κονδύλια των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ κατέληξαν, μέσω τρίτων οργανισμών, σε έρευνες στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής υποστηρίζει ότι ορισμένα από τα επίμαχα πειράματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έρευνα «gain-of-function», δηλαδή έρευνα κατά την οποία ένας παθογόνος οργανισμός τροποποιείται με τρόπο που μπορεί να τον καταστήσει περισσότερο μεταδοτικό ή επικίνδυνο. Ο Φάουτσι αρνείται ότι είπε ψέματα και υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες έρευνες δεν εντάσσονταν στον επίσημο κανονιστικό ορισμό του «gain-of-function». Η διαφορετική ερμηνεία του όρου βρίσκεται στον πυρήνα της σύγκρουσης των δύο ανδρών.

Απομακρύνθηκε από την αίθουσα ο δικηγόρος του

Η ακρόαση διεξήχθη σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ένας από τους δικηγόρους του Φάουτσι, ο Ντέιβιντ Σέρτλερ, επιχείρησε να παρέμβει κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο Ραντ Πολ αρνήθηκε να του παραχωρήσει τον λόγο και, όταν ο δικηγόρος συνέχισε να διαμαρτύρεται, ζήτησε από την ασφάλεια να τον απομακρύνει από την αίθουσα.

Το ημερολόγιο των 1.141 σελίδων

Λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση, ο Ραντ Πολ δημοσιοποίησε 1.141 σελίδες από το ημερολόγιο που διατηρούσε ο Φάουτσι κατά την περίοδο της πανδημίας, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο Πολ υποστηρίζει ότι οι καταχωρίσεις αποκαλύπτουν διαφορές ανάμεσα σε όσα συζητούσε ιδιωτικά ο Φάουτσι και σε όσα δήλωνε δημοσίως για την προέλευση του ιού.

Η πλευρά του Φάουτσι απορρίπτει τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι σημειώσεις του είναι συμβατές με τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, ο Φάουτσι είχε αναγνωρίσει εξαρχής ότι εξετάζονταν δύο βασικά σενάρια: η φυσική μετάδοση του ιού από ζώο σε άνθρωπο και το ενδεχόμενο ενός εργαστηριακού ατυχήματος.

Οι καταχωρίσεις δείχνουν ότι κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας ο Φάουτσι δεν απέκλειε κανένα από τα δύο ενδεχόμενα. Στη συνέχεια, πάντως, φέρεται να θεωρούσε πιθανότερη τη φυσική προέλευση του ιού, χωρίς να αποκλείει απολύτως το σενάριο της εργαστηριακής διαρροής.



Η χάρη που του χορήγησε ο Τζο Μπάιντεν

Ιδιαίτερη νομική σημασία έχει η προληπτική χάρη που χορήγησε ο Τζο Μπάιντεν στον Φάουτσι στις 19 Ιανουαρίου 2025, λίγο πριν από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Η χάρη είναι πλήρης και άνευ όρων και καλύπτει ενδεχόμενα ομοσπονδιακά αδικήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία του Φάουτσι από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την ημερομηνία έκδοσής της. Αφορά τη θητεία του ως διευθυντή του NIAID, τη συμμετοχή του στις ομάδες του Λευκού Οίκου για τον κορονοϊό και τη θέση του ως επικεφαλής ιατρικού συμβούλου του προέδρου.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Πριν από την έναρξη της ακρόασης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Φάουτσι μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας «τρελές» τις απόψεις του πρώην επικεφαλής λοιμωξιολόγου.

Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πολιτικά κατευθυνόμενη διαδικασία

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές κατηγόρησαν τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία ότι η ακρόαση είχε πολιτικό χαρακτήρα και προαποφασισμένο συμπέρασμα. Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, Γκάρι Πίτερς, υποστήριξε ότι η έρευνα διεξήχθη με επιλεκτικό τρόπο και με σκοπό να επιβεβαιώσει συμπεράσματα στα οποία οι επικριτές του Φάουτσι είχαν καταλήξει εδώ και χρόνια. Όπως ανέφερε, σημασία δεν έχει μόνο το αντικείμενο μιας κοινοβουλευτικής έρευνας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτή πραγματοποιείται. Κατά τον ίδιο, μια μονομερής διαδικασία δεν συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας.