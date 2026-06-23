Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού και βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας βρίσκεται το Ιράν, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν τριήμερη καθολική αργία στην πρωτεύουσα, με αφορμή την διοργάνωση της κηδείας του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανθρώπου που σφράγισε την ιστορία της χώρας κυβερνώντας την με σιδηρά πυγμή για 37 ολόκληρα χρόνια.



Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των σφοδρών ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων που σημειώθηκαν την πρώτη κιόλας ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας παγκόσμιο γεωπολιτικό σεισμό.



Η Τεχεράνη αναμένεται να νεκρώσει πλήρως για το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα των επικήδειων τελετών που παρουσίασε στη δημόσια τηλεόραση ο Χασάν Χασανζαντέχ, ένας εκ των επικεφαλής της διοργάνωσης, από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου θα αποδοθούν οι προγραμματισμένες τιμές στον εκλιπόντα ηγέτη. Κατά το τριήμερο αυτό, τα πάντα στην πρωτεύουσα θα παραμείνουν ερμητικά κλειστά υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.



Η διαδικασία της παρατεταμένης πένθιμης τελετής θα ολοκληρωθεί μερικές ημέρες αργότερα, καθώς ο Αλί Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και θα ενταφιαστεί στις 9 Ιουλίου στην ιερή πόλη Μασχάντ, μέσα σε ένα κλίμα εξαιρετικά τεταμένο για το μέλλον της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.