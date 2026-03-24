Σε δηλώσεις προχώρησε πολυτραυματίας της τραγωδίας των Τεμπών, δηλώνοντας ότι αντιμετωπίζει ορισμένα μόνιμα προβλήματα, με αποτέλεσμα να παλεύει να τα μετριάσει.

Η Ντίνα Μαγδαλιανίδη σε δηλώσεις που έκανε στο Live News, είπε: «Η υγεία μου είναι σταθερή, έχει βελτιωθει με τεράστια προσπάθεια. Κάποια πράγματα είναι μόνιμα βέβαια. Η ζωή δεν είναι χωρίς πόνο, ίσως αυτό με δυσκολεύει πιο πολύ».

Έπειτα, μιλώντας για τη δίκη, ανέφερε: «Δεν είχε χώρο εκεί που κάθονταν οι υπόλοιποι συγγενείς θυμάτων, οπότε αναγκάστικα να κάτσω στις θέσεις που προορίζονταν για τους κατηγορούμενους.

»Το άγχος μου ήταν πως θα βγω αν γίνει κάτι. Μετά από αυτό το συμβάν δεν έχω υπάρξει σε περιστάσεις με πολύ κόσμο, γιατί με αγχώνει. Αυτό πέρασε από πολλών το μυαλό».