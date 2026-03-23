Να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Πολιτεία ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών ζητεί η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Οι δικηγόροι τονίζουν πως πρέπει «να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για δίκαιη δίκη» σημειώνοντας πως διαπίστωσαν ότι «η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων».

«Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους» υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τίτλο «Να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για δίκαιη δίκη» έχει ως εξής:

«Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό αίτημα.

Δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης.

Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους.

Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με την Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης.

Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης».