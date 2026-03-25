Έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες προκάλεσε η πρώτη ημέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων να κάνει λόγο για «συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού» και απαξίωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη παρουσιάζει εικόνες συνωστισμού, ενώ πολλοί δικηγόροι και εκπρόσωποι των οικογενειών φέρονται να μην διαθέτουν επαρκή χώρο για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως καταγγέλλεται, αναγκάζονται να κάθονται ακόμη και στα έδρανα των κατηγορουμένων ή να παραμένουν όρθιοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός πως η πολιτεία είχε στη διάθεσή της τρία ολόκληρα χρόνια για να προετοιμάσει κατάλληλες υποδομές, η οργάνωση της δίκης έγινε πρόχειρα, γεγονός που, όπως τονίζουν, υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τη μνήμη των θυμάτων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίες για το κόστος της προετοιμασίας, με αναφορές σε δαπάνη ύψους 1.200.000 ευρώ για περιορισμένο αριθμό καθισμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ανεπαρκή για τη φιλοξενία όλων των εμπλεκομένων, των δημοσιογράφων και του κοινού.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για προσπάθεια διεξαγωγής μιας «δίκης κεκλεισμένων των θυρών», υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση και η διαφάνεια περιορίζονται σημαντικά. Παράλληλα, ζητά την άμεση αλλαγή του χώρου διεξαγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής συμμετοχή όλων των πλευρών.

Στο μεταξύ, αναφορά γίνεται και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, όπου πλήθος κόσμου εξέφρασε τη στήριξή του στις οικογένειες των θυμάτων και απαίτησε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι συγγενείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη.

Κεντρικό μήνυμα παραμένει ότι η υπόθεση των Τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστεί, αλλά να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αποτροπή ανάλογων τραγωδιών στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

«Τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Αυτό έδειξε η πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης: Οι εικόνες συνωστισμού, οι δικηγόροι χωρίς έδρανα και η προσβολή της μνήμης των νεκρών μας μέσα στην ίδια τη δικαστική αίθουσα, δεν ήταν ένα «οργανωτικό λάθος».

Ήταν ένας συνειδητός σχεδιασμός αποκλεισμού. Η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της τρία χρόνια και όλα τα δεδομένα (αριθμός παραγόντων, δικηγόρων κατηγορουμένων, κ.τ.λ.) για να προετοιμάσει, να σχεδιάσει και να διαμορφώσει κατάλληλα κάποια αίθουσα για να φιλοξενήσει τη μεγάλη δίκη. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι σκόπιμα απαξιώνεται η σημασία της δίκης. Η όλη προετοιμασία έχει γίνει στο γόνατο. Δαπανήθηκαν 1.200.000 ευρώ για 250 καρέκλες «στοιβαγμένες», με αποκλεισμένους το κοινό και τους δημοσιογράφους αλλά και τους συνηγόρους των οικογενειών να κάθονται ακόμη και στο εδώλιο των κατηγορουμένων ή να παραμένουν όρθιοι.

Αποκαλύπτεται ότι το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας. Απαιτούμε την άμεση αλλαγή του χώρου ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής παρουσία όλων των συγγενών, των δικηγόρων μας και των ΜΜΕ. Η δικαιοσύνη δεν χωράει σε «εκπτώσεις» και στενά δωμάτια.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με όλο τον κόσμο που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξε ότι δεν επιτρέπει να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και απαιτεί την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν. Που ήταν μαζί μας και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, αναδεικνύοντας ακόμα πιο πλατιά την απαράδεκτη μεθόδευση κράτους και κυβέρνησης.

Το έγκλημα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα συγκαλυφθεί!

Συνεχίζουμε τη μάχη αποκάλυψης όλων των αιτιών και ενόχων για το έγκλημα!

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών»