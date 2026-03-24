Ξεχείλισε η οργή του Νίκου Πλακιά όταν αντίκρισε τον δικηγόρο του σταθμάρχη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος τη νύχτα του δυστυχήματος στις 28 Φεβρουαρίου 2023 στον σταθμό της Λάρισας και είχε βάλει τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή.

Ο Νίκος Πλακιάς, σύμφωνα με το onlarissa.gr, απευθυνόμενος στον δικηγόρο του σταθμάρχη είπε: «Υπερασπίζεσαι τον σταθμάρχη, ντροπή… μην σε πιάσω και σένα… Δικηγόρος του σταθμάρχη… Να, εδώ είναι ο ηλίθιος».

Υπενθυμίζεται ότι μετά το τραγικό συμβάν, ο σταθμάρχης είχε προφυλακιστεί, αλλά μετά τη συμπλήρωση 18 μηνών αποφυλακίστηκε και βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό.