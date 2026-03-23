Διεκόπη για την 1η Απριλίου 2026 η δίκη για τα Τέμπη, που ξεκίνησε σήμερα στη Λάρισα, με συνεχείς διακοπές και εν μέσω πολλών εντάσεων. «Θα διακόψει το δικαστήριο για 1η Απριλίου και θα έχουμε πάρει καλύτερα μέτρα», είπε η πρόεδρος κατά την ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας.

«Εννοείτε την πρωταπριλιά; Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι τόσο ισχυρές οι εντολές του κ. Φλωρίδη;» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, την ώρα που μέσα στην αίθουσα ακούγονταν γιουχαρίσματα.

Μητέρα θύματος είπε απευθυνόμενη στην πρόεδρο του δικαστηρίου: «Μέχρι 1η Απριλίου θα έχετε τακτοποιήσει την αίθουσα ώστε να μην κάθομαι δίπλα σε κατηγορούμενο; Θα αφήσετε αυτή τη προσβολή απέναντι σε μια μάνα;».

Επιπλέον, ένα άτομο κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, λιποθύμησε εντός της αίθουσας την ώρα που μαίνονταν οι αποδοκιμασίες κατά των δικαστών από συγγενείς. «Έχετε χάσει την εμπιστοσύνη μας», «εσείς δεν έχετε παιδιά;» είπαν, μεταξύ άλλων στην πρόεδρο. «Αυτό το χάος που καλείστε να διευθύνετε δε θα βγει σε καλό, βρείτε άλλη αίθουσα. Είναι ξεκάθαρο», είπε επίσης συνήγορος.

Συνεχείς οι διακοπές της δίκης

Στις 09:00 το πρωί της Δευτέρας, η πρόεδρος ενημέρωσε πως θα υπάρξει σύντομη διακοπή της δίκης για να μετακινηθούν οι δημοσιογράφοι σε άλλη αίθουσα και να ξεκινήσει η διαδικασία της νομιμοποίησης.

Λίγο αργότερα διέκοψε ξανά, αφού απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων για αλλαγή της αίθουσας και η δίκη ξεκίνησε ελάχιστα λεπτά μετά τις 11:00.

Το δικαστήριο επέστρεψε ξεκινώντας με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων προκαλώντας την έντονη αντίδραση των δικηγόρων οι οποίοι επέμεναν για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης και η πρόεδρος διέκοψε ξανά.

Λίγο μετα τις 12:15 η διαδικασία ξεκίνησε εν μέσω αντιδράσεων αλλά διακόπηκε ξανά προκειμένου να εξετάσει το ζήτημα της καταλληλότητας της αίθουσας. Τελικά, λίγα λεπτά μετα τις 13:00, η πρόεδρος αποφάσισε τη διακοπή της δίκης μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη διεξάγεται στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε χώρο που διαμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση. Στο εδώλιο κάθονται 36 κατηγορούμενοι για τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους 57 νεκρούς, ενώ πάνω από 350 είναι οι μάρτυρες.

Από νωρίς το πρωί, κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από τον χώρο της δίκης, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις αλλά και πολίτες συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ έχουν αναρτήσει πανό με συνθήματα για δικαιοσύνη και ασφαλείς μεταφορές.

Καρυστιανού: Απόλυτη ντροπή και απαξίωση η αίθουσα – Είμαστε σαν σαρδέλες

Σκληρή κριτική για την αίθουσα στην οποία διεξάγεται σήμερα η δίκη των Τεμπών, άσκησε η Μαρία Καρυστιανού λίγο μετά την πρώτη διακοπή για την απομάκρυνση των μέσων ενημέρωσης από τον χώρο.

Η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για «απόλυτη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς και ουσιαστικά απέναντι στον κάθε πολίτη» και συνέχισε: «Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον, η πλειοψηφία είναι όρθιοι, οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές. Θα πρέπει να εφεύρουμε καινούριο όρο για να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει μέσα. Μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη, σε καμία περίπτωση. Και φυσικά θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει να ακούσουν όλοι αυτά που θα ειπωθούν μέσα… Δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτές τις συνθήκες. Ούτε τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν ούτε οι δικηγόροι να σκεφτούν, ούτε εμείς να ακούσουμε, δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, τα φώτα από πάνω ανοίγουν-κλείνουν, δηλαδή τραγικά πράγματα».

Ρούτσι: Είμαστε στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον

Ο Πάνος Ρούτσι από την πλευρά του εξερχόμενος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια μιας εκ των διακοπών της δίκης, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό, τονίζοντας ότι η διαδικασία ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

​«Μέσα δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη με αυτές τις προδιαγραφές που έχουν φτιάξει. Είμαστε πάνω ο ένας στον άλλον, στοιβαγμένοι», δήλωσε φανερά αγανακτισμένος. Σύμφωνα με τον Πάνο Ρούτσι, τα τεχνικά προβλήματα είναι συνεχή: «Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν. Οι δικηγόροι δεν ακούγονται, η πρόεδρος μιλάει και κανένας δεν την ακούει».

​Ο ίδιος άφησε αιχμές για τη διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση του χώρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έδωσαν ένα 1,6 εκατ. ευρώ για αυτό το πράγμα και ούτε οι μισοί δεν χωράνε». Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για την παρουσία των κατηγορουμένων απάντησε: «Δεν τους βλέπουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Είμαστε στοιβαγμένοι, το καταλαβαίνετε; Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα ακόμα».

Μαρινάκης: Η αίθουσα έχει περισσότερα από 400 καθίσματα

Σχετικά με τις αντιδράσεις τη δίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης επισήμανε: «Η αίθουσα κατασκευάστηκε για τις συνθήκες της δίκης. Υπάρχουν 276 καθίσματα στο ίδιο επίπεδο με την έδρα και 135 για το ακροατήριο. Δηλαδή, πάνω από 400 καθίσματα και μαζί με τα 40 ξεπερνάμε τα 460 καθίσματα. Στην ανάκριση είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Ο υπολογισμός έγινε με βάση την ανάκριση. Με βάση ότι οι κατηγορούμενοι είναι 36 η πρόβλεψη ήταν για τις ανάγκες της υπόθεσης.

Υπήρξε πρόβλεψη για μια από τις μεγαλύτερες αίθουσες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται πολωτικές πιέσεις. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και ας σεβαστούμε την κοινωνία και τους συγγενείς».