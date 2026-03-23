Ένταση και έντονες διαμαρτυρίες από τους συγγενείς των θυμάτων σηματοδοτούν την έναρξη της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, με τη διαδικασία να διακόπτεται προσωρινά λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξή της.

Οι συγγενείς καταγγέλλουν πλήρη ακαταλληλότητα της αίθουσας στο συγκρότημα «Γαιόπολις», κάνοντας λόγο για συνθήκες που δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή μιας τόσο σοβαρής δίκης.

​Ο Πάνος Ρούτσι, εξερχόμενος από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της διακοπής, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό, τονίζοντας ότι η δίκη ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

​«Μέσα δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη με αυτές τις προδιαγραφές που έχουν φτιάξει. Είμαστε πάνω ο ένας στον άλλον, στοιβαγμένοι», δήλωσε φανερά αγανακτισμένος. Σύμφωνα με τον Πάνο Ρούτσι, τα τεχνικά προβλήματα είναι συνεχή: «Τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν, τα φώτα αναβοσβήνουν. Οι δικηγόροι δεν ακούγονται, η πρόεδρος μιλάει και κανένας δεν την ακούει».

​Ο ίδιος άφησε αιχμές για τη διαχείριση των πόρων που διατέθηκαν για τη διαμόρφωση του χώρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έδωσαν ένα 1,6 εκατ. ευρώ για αυτό το πράγμα και ούτε οι μισοί δεν χωράνε». Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε για την παρουσία των κατηγορουμένων απάντησε: «Δεν τους βλέπουμε. Δεν φαίνεται τίποτα. Είμαστε στοιβαγμένοι, το καταλαβαίνετε; Δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα ακόμα».

«Ξεκινάει άλλη μία θεατρική παράσταση»

Από την πλευρά της, η Μιρέλα Ρούτσι, δήλωσε νωρίτερα: «Αντιμέτωποι με αυτούς τους ανθρώπους είμαστε εδώ και τρία χρόνια. Έχω να πω ότι σήμερα δεν ξεκινάει η μεγάλη δίκη για Τέμπη, η μεγάλη δίκη για τη δολοφονία των παιδιών μας. Σήμερα ξεκινάει άλλη μία δίκη για τα Τέμπη».

«Φρόντισαν κάποιοι να χωρίσουν τη δικογραφία για να μπορούν οι υπεύθυνοι και οι κατηγορούμενοι να πέσουν στα μαλακά. Για μένα, σήμερα ξεκινάει άλλη μία θεατρική παράσταση».