Κινητοποίηση πολλών φορέων και πολιτών από διάφορα μέρη της Ελλάδας βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στη Λάρισα.

Οι συγκεντρωμένοι άρχισαν να καταφθάνουν από νωρίς το πρωί, με λεωφορεία και άλλα μέσα μεταφοράς από περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, εκφράζοντας την απαίτησή τους για απόδοση δικαιοσύνης και ασφαλείς δημόσιες μεταφορές.

Μια ομάδα διαδηλωτών έγραψε στον δρόμο με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας, ενώ στον χώρο έχουν αναρτηθεί πανό με σχετικά συνθήματα, ενώ η προσέλευση πολιτών συνεχίζεται.

Σημειώνεται ότι η δίκη διεξάγεται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «Γαιόπολις» (πρώην ΤΕΙ Λάρισας). Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα βρεθούν 36 κατηγορούμενοι, με τους 33 εξ αυτών να παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται για στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου, όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, με τα αδικήματα να είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.