Το συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος Γαιόπολις στη Λάρισα έχει μετατραπεί σε μια καλά φρουρούμενη δικαστική αίθουσα, καθώς οι προετοιμασίες για την αυριανή έναρξη της διαδικασίας ολοκληρώθηκαν. Ειδικές περιφράξεις και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οριοθετούν τον χώρο όπου θα αναζητηθούν οι ευθύνες για το δυστύχημα στα Τέμπη που συγκλόνισε τη χώρα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει αυστηρά καθορισμένες διαδρομές για την προσέλευση των συμμετεχόντων. Συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες, μάρτυρες και πολίτες θα εισέρχονται από την κεντρική είσοδο μπροστά από την αίθουσα.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσώπων έχουν οριστεί διαφορετικά σημεία πρόσβασης. Από χωριστή είσοδο, που βρίσκεται στο βάθος της περίφραξης στο πίσω μέρος του κτιρίου, θα μπαίνουν μόνο οι δικαστικοί. Ενώ από την είσοδο που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου θα εισέρχονται οι δικηγόροι και τα άτομα με αναπηρίες.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί ειδικά κοντέινερ για τις ανάγκες των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ, ενώ κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού θα παραμένει σε ετοιμότητα στον χώρο για την παροχή βοήθειας.

Το κατηγορητήριο των 1.267 σελίδων και οι 36 του εδωλίου

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά και επίπονη. Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει την εκφώνηση του καταλόγου των 36 κατηγορουμένων και την ανάγνωση του ογκώδους κατηγορητηρίου. Στο εδώλιο θα βρεθούν σταθμάρχες, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, καθώς και στελέχη του υπουργείου Μεταφορών.

Η δικογραφία είναι τεράστια, καθώς περιλαμβάνει 570 αναγνωστέα έγγραφα, ενώ στη διαδικασία θα δώσουν το παρών 350 μάρτυρες και 200 δικηγόροι. Το κλητήριο θέσπισμα αριθμεί 1.267 σελίδες, στις οποίες αναλύονται οι πέντε κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι διώξεις αφορούν αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, τα οποία επισύρουν ποινές που φτάνουν μέχρι και την ισόβια κάθειρξη.