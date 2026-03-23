Δηλώσεις σε δημοσιογράφους έκανε η Μαρία Καρυστιανού, κατά την άφιξή της της στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «Γαιόπολις», όπου ξεκινά η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Δυστυχώς εγώ έρχομαι με πολύ χαμηλές προσδοκίες, γιατί συγκεκριμένα για τον θάνατο του παιδιού μου που κάηκε ζωντανό δεν έχει γίνει ούτε έρευνα, ούτε υπάρχει κατηγορούμενος.

Πέραν αυτού δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι ούτε για την 717, και φυσικά η Hellenic Τrain κατηγορείται για πλημμέλημα. Αυτά είναι απαράδεκτα, δείχνουν ότι δεν υπάρχει καλή πρόθεση, για να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι», είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού και συνέχισε:

«Προφανώς επειδή είναι υψηλά ιστάμενοι προστατεύονται. Το τραγικό είναι ότι μαζί με αυτούς προστατεύονται και οι εκτελώντες τις εντολές τους που δεν ανήκουν σε πολιτικά πρόσωπα που δεν έχουν την ασυλία. Υπάρχει όμως αυτή η ασυλία της προστασίας διότι ακριβώς αν συνεργάτες τους έχουν καθίσει στο εδώλιο θα ανοίξουν τα στόματα και θα αποκαλυφθούν πολλά.

Άρα εμείς ως γονείς καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτήν την κοροιδία, θα συνεχίσουμε όμως παρόλα αυτά να φωνάζουμε να απαιτούμε την αλήθεια και να πράττουμε ότι πρέπει να κάνουμε».