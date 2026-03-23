Σκληρή κριτική για την αίθουσα στην οποία διεξάγεται σήμερα η δίκη των Τεμπών, άσκησε η Μαρία Καρυστιανού λίγο μετά τη διακοπή για την απομάκρυνση των μέσων ενημέρωσης από τον χώρο.

Η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για «απόλυτη ντροπή και απαξίωση απέναντι σε εμάς και ουσιαστικά απέναντι στον κάθε πολίτη» και συνέχισε:

«Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στοιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον, η πλειοψηφία είναι όρθιοι, οι συνθήκες είναι όχι τριτοκοσμικές. Θα πρέπει να εφεύρουμε καινούριο όρο για να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που συμβαίνει μέσα. Μέσα δεν μπορεί να διεξαχθεί δίκη, σε καμία περίπτωση. Και φυσικά θα καταγγείλουμε την πρόθεσή τους να βγάλουν τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ έξω. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μια δίκη δημοσίου συμφέροντος, αφορά όλη την κοινωνία και θα πρέπει να ακούσουν όλοι αυτά που θα ειπωθούν μέσα… Δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτές τις συνθήκες. Ούτε τα μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δεν μπορούν ούτε οι δικηγόροι να σκεφτούν, ούτε εμείς να ακούσουμε, δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα, τα φώτα από πάνω ανοίγουν-κλείνουν, δηλαδή τραγικά πράγματα».