Η Μαρία Γρατσία σε δηλώσεις που έκανε για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, απάντησε και σε ερώτηση για το πότε η Μαρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της.

«Προσεχώς», απάντησε σε ερώτηση που δέχτηκε σε εκπομπή του OPEN που εμφανίστηκε, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Επίσης, σχολιάζοντας τη δίκη των Τεμπών, δήλωσε: «Σήμερα βιώσαμε όλοι μια απρόσμενα πολύ δυσάρεστη εμπειρία, διότι ακούγαμε όλη αυτή την περίοδο ότι είχε ετοιμαστεί μια εξαιρετική αίθουσα συνεδριάσεων ειδικά για τη δίκη των Τεμπών με βάση και τη σχετική απόφαση του κ. Φλωρίδη, που είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2024, άρα είχε πάρει σημαντικό χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, πλην όμως το αποτέλεσμα ήταν παραπάνω από απογοητευτικό. Κι αυτό διότι όλοι ήταν στοιβαγμένοι, ο ένας πάνω στον άλλον κι ένιωσα ντροπή ως λειτουργός της Δικαιοσύνης γιατί χρειάστηκαν πολλοί δικηγόροι από την πλευρά των κατηγορούντων, οι οποίοι αναδείκνυαν το επιβαρυμένο της κατάστασης, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα ασφαλείας, ούτε καν παράθυρα».

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν ισχύει το κονδύλι του 1,5 εκατ. ευρώ που φέρεται ότι διατέθηκε για τη διαμόρφωση της αίθουσας, αν όντως ισχύει αυτό το πόσο θα πρέπει να διερευνηθεί. Το βασικό είναι ότι η δομή και οι υποδομές της αίθουσας ήταν εξαιρετικά ακατάλληλες, δεν υπήρχε οξυγόνο κυριολεκτικά και μεταφορικά, ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον», ανέφερε στη συνέχεια.

Επιπλέον, είπε πως «ντρέπομαι που βίωσα μια τέτοια εμπειρία που δεν θα συναντούσε κανείς ούτε σε ένα υποβαθμισμένο κράτος. Κανείς δεν περίμενε μια τέτοια κατάσταση. Μια μητέρα θανόντος είπε ότι δεν άντεχε να κάθεται δίπλα σε κατηγορούμενο, ενώ άλλος συγγενής θύματος τόνισε ότι βίωσε κρίση πανικού».