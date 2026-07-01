Ένα τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια έξι ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το παιδί, που ονομάζεται Κλίμπερ Μοράν, ανασύρθηκε από τα ερείπια στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπως δήλωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία χαρακτήρισε τη διάσωση του παιδιού ως «πηγή ελπίδας για τον λαό μας». Η θετική εξέλιξη έρχεται καθώς ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χρειάζονται επειγόντως τροφή και στέγη.

Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας -με μέγεθος 7,2 και 7,5- έχει ανέλθει σε 1.943, ενώ περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και δεκάδες χιλιάδες άλλοι αγνοούνται.

Οι ισχυροί σεισμοί πιθανώς προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν 58.870 κτίρια, σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση δορυφορικών δεδομένων της NASA.

Ο Κλίμπερ έλαβε πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και οι ζωτικές του ενδείξεις ήταν καλές. Νοσηλεύεται στην πρωτεύουσα Καράκας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Χόρχε Ροντρίγκες.

Η Λα Γκουάιρα είναι μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με πολλούς ντόπιους να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι τις προσπάθειες διάσωσης.

Η Υπηρεσία Προσφύγων του ΟΗΕ ανέφερε την Τρίτη ότι στη Λα Γκουάιρα επικρατεί γενικευμένη έλλειψη τροφίμων, οι βασικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί και οι επικοινωνίες έχουν σε μεγάλο βαθμό διακοπεί.

«Οι εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων εντείνονται, καθώς η πρόσβαση στη βοήθεια παραμένει περιορισμένη», ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε δήλωση στην ιστοσελίδα της.

Η Ντανιέλα Άρμας, μια 18χρονη πωλήτρια στη Λα Γκουάιρα που τραυματίστηκε πέφτοντας από μοτοσικλέτα όταν χτύπησαν οι σεισμοί, δήλωσε στο AFP ότι διανέμονται κάποια είδη πρώτης ανάγκης, «αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι σχεδόν σκοτώνουν ο ένας τον άλλον για φαγητό… είναι σαν κοκορομαχία».

Η Ύπατη Αρμοστεία ανέφερε ότι χρειάζεται αρχικά 15 εκατομμύρια δολάρια για να «ενισχύσει την προστασία, την παροχή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης και την υποστήριξη προσωρινής στέγασης για 30.000 άτομα που έχουν πληγεί από τον σεισμό, για διάστημα έξι μηνών».

Εντωμεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε ότι οι υπηρεσίες υγείας βρίσκονται υπό «εξαιρετική πίεση».

«Υπάρχει πλέον αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό», όπως η ιλαρά και η διφθερίτιδα, λόγω της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ.

Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ότι η διάσωση του Κλίμπερ έδειξε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα να βρεθούν και άλλοι επιζώντες και ότι εγχώριες και διεθνείς ομάδες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη ανοίξει καταφύγια στη Λα Γκουάιρα και σε άλλες πολιτείες.

Διεθνείς ομάδες διάσωσης από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και δεκάδες άλλες χώρες αναζητούσαν επιζώντες με εκπαιδευμένα σκυλιά και βαρύ εξοπλισμό.

«Κάποια διεθνής βοήθεια φτάνει στη χώρα», σημειώνει το BBC. Ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ ανέφερε ότι την Τρίτη έφτασε ένα φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας βάρους 47 τόνων, το οποίο περιλάμβανε κιτ έκτακτης ιατρικής περίθαλψης, προμήθειες για ασφαλείς τοκετούς, φροντίδα νεογνών και πρόληψη ασθενειών.

Θάβουν τους νεκρούς τους

Οι Βενεζουελάνοι έχουν αρχίσει να θάβουν τους νεκρούς που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής. Πολλοί άλλοι περιμένουν τα λείψανα των αγαπημένων τους, οι οποίοι θεωρούνται νεκροί.

Στο πρόχειρο νεκροτομείο στο λιμάνι της Λα Γκουάιρα, ο Γουίλκερ Μολάλα δήλωσε στο AFP ότι περίμενε να αναγνωρίσει τα λείψανα της αδελφής του, των παιδιών της και των παιδιών του αδελφού του.

«Στο νοικοκυριό μου ζούσαν 11 άτομα», είπε. «Μόνο δύο από εμάς επιζήσαμε, επειδή βρισκόμασταν στη δουλειά».