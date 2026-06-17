Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τραγικό περιστατικό στη Δράμα, με τον 50χρονο αστυνομικό που δολοφόνησε άγρια την 45χρονη -επίσης αστυνομικό- σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος αρχιφύλακας πραγματοποίησε δύο φορές συνεδρία ως ιδιώτης, όμως, με τον ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, παραπέμφθηκαν σε ιδιώτη ψυχίατρο που τους παρακολουθούσε συστηματικά και μάλιστα έχει προχωρήσει και στη συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι στον ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. ουδέποτε αναφέρθηκαν θέματα κακοποίησης προς τη 45χρονη, δεν διαπιστώθηκαν αυτοκτονικές τάσεις, ούτε κανείς από τους δύο επέδειξε ροπή προς οποιαδήποτε μορφή βίας.

Σε ό,τι αφορά την ιδιώτη ψυχίατρο, προφανώς λόγω του ιατρικού απορρήτου, δεν έχει δώσει κάποια πληροφορία στους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας που διενεργούν την προανάκριση για το τραγικό περιστατικό.

Εντωμεταξύ, η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τη σοκαριστική υπόθεση.

«Η φίλη της γυναίκας μιλούσε για την προβληματική σχέση, μίλησε για ψυχολογική βία, η οποία δεν αφήνει σημάδια, και έχει απόλυτο δίκιο η γυναίκα που το δήλωσε. Δεν αφήνει σημάδια και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται και το θύμα. Και συγγενικό πρόσωπο του θύματος, είπε προηγουμένως στο βίντεο που προβάλλατε, «όλες οι γυναίκες να μιλούν». Να μιλούν για να προλάβουν το κακό. Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο: ότι συνήθως κάποιος γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει, παρόλο που εδώ βλέπετε ότι όλοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σωματική κακοποίηση», είπε αρχικά.

«Όταν μιλάμε για δράστη αστυνομικό, ξεκινά άλλη διαδικασία μέσα από την ίδια την υπηρεσία του. Αυτή η κοπέλα υπηρετούσε σε ένα τμήμα συνοριακής φύλαξης. Δεν υπηρετούσαν σίγουρα στην ίδια υπηρεσία και μάλιστα δεν μας είχε αναφερθεί ποτέ από την υπηρεσία τους. Δεν ανήκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κανένας από τους δύο, ουσιαστικά, δεν υπηρετούσε σε υπηρεσία ενδοοικογενειακής βίας. Ένας αστυνομικός ακόμα και στην υπηρεσία του μπορεί να αναφέρει, ή στην υπηρεσία του δράστη. Όταν υπάρχει κακοποίηση, κινείται άμεσα η διαδικασία, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για ένστολο» συνέχισε.

Για το εάν απευθύνθηκε σε ψυχολόγο: «Όπως μας αναφέρεται από τις υπηρεσίες τους, και οι δύο δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα, ακόμα και ως προς την απόδοσή τους στην εργασία, δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Και δεν έχει αναφερθεί κάτι σε κάποιον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Αυτός ο άνθρωπος είχε απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ψυχολόγος της Αστυνομίας, συνεργάζεται και με την Αστυνομία. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, όταν ο ψυχολόγος διαπιστώσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δική του ζωή ή για τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία. Δεν μας έχει αναφερθεί ότι είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι παραπέμφθηκε και σε ψυχίατρο».