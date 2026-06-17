Σε κλίμα οδύνης κηδεύεται η 45χρονη Αντιγόνη, η οποία δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η νέα αυτή γυναικοκτονία, με θύμα γυναίκα αστυνομικό και δράστη επίσης ένστολο, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τη 45χρονη στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της γυναίκας.

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά του ζευγαριού, που έχασαν με τόσο τραγικό και άγριο τρόπο και τους δύο γονείς τους, καθώς μετά τη γυναικοκτονία ο 50χρονος αφαίρεσε τη ζωή του με σφαίρα στο κεφάλι.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤNews, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ίδια την Ελληνική Αστυνομία, καθώς τόσο το θύμα όσο και ο δράστης υπηρετούσαν στο Σώμα.

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρχε καμία ένδειξη προβλημάτων που να έχει περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας.

Όπως ανέφερε, κανένας από τους δύο αστυνομικούς δεν είχε απασχολήσει την υπηρεσία, ούτε είχε υπάρξει καταγγελία ή αναφορά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. «Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα ακόμη και με μια απλή αναφορά, ενώ όταν εμπλέκεται αστυνομικός ξεκινά και πειθαρχική διερεύνηση», τόνισε.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της ψυχολογικής κατάστασης του δράστη, η κ. Δημογλίδου εξήγησε ότι ο ίδιος, μαζί με τη σύζυγό του, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος τυγχάνει να συνεργάζεται με την αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη παραπομπή μέσω της υπηρεσίας.

«Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες συνεδρίες, χωρίς αυτό να είναι γνωστό στην υπηρεσία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξετάζεται αν υπήρξε παραπομπή σε ψυχίατρο ή φαρμακευτική αγωγή.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ποτέ δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων, όπως η αφαίρεση του υπηρεσιακού οπλισμού.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο αστυνομικοί περιγράφονται ως απολύτως λειτουργικοί και συνεπείς στα καθήκοντά τους. «Ποτέ δεν έδωσαν δικαίωμα στην υπηρεσία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν ούτε ανεπίσημες πληροφορίες για προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Για το θύμα σημείωσε ότι είχε ζητήσει στο παρελθόν προσωρινή μετακίνηση εκτός νομού για οικονομικούς λόγους, χωρίς να αναφέρει οποιοδήποτε προσωπικό ζήτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα τον τελευταίο χρόνο.

«Κανονικά περνούσαν και οι δύο τη διαδικασία των ψυχομετρικών τεστ από τη στιγμή που οπλοφορούσαν», ανέφερε η κ. Δημογλίδου, ενώ υπογράμμισε πως «εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθούσε τακτικά ψυχολόγο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το έγκλημα δεν διαπράχθηκε με υπηρεσιακό όπλο, παρά το ότι ο δράστης το έφερε κανονικά.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι λόγω ιατρικού απορρήτου δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες για την ψυχική κατάσταση του δράστη, σημειώνοντας πως σε περιπτώσεις κινδύνου ο θεράπων ιατρός οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία.

Απαντώντας στον ευρύτερο προβληματισμό που έχει προκύψει, η κ. Δημογλίδου, μετέφερε τη θέση των ειδικών ότι η ύπαρξη ψυχικών δυσκολιών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανικανότητα άσκησης καθηκόντων.

«Ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα και να είναι απόλυτα λειτουργικός στην υπηρεσία του», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση «δεν είχε δοθεί κανένα σημάδι στην υπηρεσία, ώστε να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο».

Η έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.