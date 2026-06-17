Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην Αντιγόνη που δολοφόνησε ο σύζυγός της στη Δράμα, με την αστυνομικό να κηδεύεται με λευκό φέρετρο που ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία.

Στην κηδεία έδωσαν το «παρών» πολλά στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον προϊστάμενό της να τονίζει ότι πάντα βρισκόταν δίπλα στην οικογένειά της και πως ήταν σωστή επαγγελματίας.

Τραγική φιγούρα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι ήταν τα δύο παιδιά της 45χρονης.

Συγγενής της Αντιγόνης, μιλώντας στις «Αποκαλύψεις», δήλωσε ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα το τελευταίο εξάμηνο, επειδή σκόπευε να χωρίσει.

Σύμφωνα με όσα είπε, οι εντάσεις ξεκινούσαν από τον δολοφόνο σύζυγο.

«Αυτός είχε πολλά νεύρα, την έβριζε, την απειλούσε το τελευταίο εξάμηνο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο σύζυγος έμενε με τη μητέρα του, το ζευγάρι σκόπευε να χωρίσει. Μέρα παρά μέρα είχαν και γκρίνια».

Ακολουθούν φωτογραφίες από την κηδεία: