Η Σάρον Στόουν έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή στην πασαρέλα, ύστερα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Τριάντα τρία χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση σε fashion show, το 1993, η Σάρον Στόουν περπάτησε την Παρασκευή στην πασαρέλα του οίκου «Vetements», στο πλαίσιο της ανδρικής συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο Παρίσι, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

Η 68χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα φαρδύ λευκό σακάκι, μαύρο πουκάμισο και λευκή γραβάτα, η οποία ήταν φορεμένη ανάποδα. Στο κάτω μέρος του look, η ηθοποιός φόρεσε γυαλιστερές δερμάτινες μπότες μέχρι τον μηρό, χωρίς να φαίνεται να φορά κάτι άλλο από κάτω.

Η Σάρον Στόουν δεν ήταν το μόνο διάσημο πρόσωπο στο show. Οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Φέντερλαϊν, έκαναν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα. Την ίδια ώρα, η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν, Νορθ Γουέστ, βρέθηκε στην πρώτη σειρά, με εμφανή piercing στο πρόσωπο.

Όπως αναφέρει η New York Post, η τελευταία φορά που η Σάρον Στόουν είχε περπατήσει σε πασαρέλα ήταν το 1993, όταν έκλεισε την επίδειξη του Valentino, φορώντας το εμβληματικό νυφικό look του οίκου. Τότε είχε εμφανιστεί με ένα λευκό μίνι φόρεμα από δαντέλα, ένα εντυπωσιακό καπέλο και ένα μακρύ πέπλο που ακολουθούσε την κίνησή της στην πασαρέλα.

Sharon Stone returns to the runway after 33 years in glossy hip-high boots https://t.co/5Rg6Mp5Vpj pic.twitter.com/0ZJ7Egnv9C — New York Post (@nypost) June 30, 2026

Το μήνυμα της Σάρον Στόουν για τη γήρανση και την αποδοχή της εικόνας μας

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Σάρον Στόουν είχε δημοσιεύσει μια σειρά από βίντεο στο Instagram, θέτοντας το ερώτημα: «Υποτίθεται ότι πρέπει να τρομάζουμε όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη;». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Γιατί πρέπει να φοβόμαστε τον ίδιο μας τον ανθρώπινο εαυτό; Είναι από τις πιο παράξενες ιδέες στον κόσμο για εμένα».

Στην ίδια ανάρτηση έγραψε επίσης: «Γιατί το 2026 εξακολουθούμε να φοβόμαστε τη γήρανση και το να ζούμε μέσα στο ίδιο μας το σώμα; Είμαστε κάτι περισσότερο από την εμφάνισή μας. Είμαστε καλλιτέχνες, μητέρες, αδελφές, σύζυγοι, νοσηλεύτριες, δασκάλες… και η λίστα συνεχίζεται».

Πριν από μερικές εβδομάδες, η Σάρον Στόουν είχε μοιραστεί στο Instagram και μια αρετουσάριστη φωτογραφία της με μπικίνι, την οποία πολλοί θαυμαστές της χαρακτήρισαν «τέλεια».