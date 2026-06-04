Σε μια εξομολόγηση που προκαλεί παγκόσμιο σοκ προχώρησε η Σάρον Στόουν, αποκαλύπτοντας μια εφιαλτική σωματική επίθεση που δέχτηκε στο παρελθόν. Η 68χρονη πλέον εμβληματική πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου» και πρόσφατη προσθήκη στον τρίτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς Euphoria, μίλησε ανοιχτά στο podcast του Ντέιβιντ Μπενιόφ, «The Person Who Believed in Me», περιγράφοντας πώς αυτή η βία άφησε τον θώρακά της κατεστραμμένο και γεμάτο ουλές.



Η ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της, τονίζοντας τη σύγχυση που επικρατούσε στον χώρο όταν συνήλθε. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας τις μνήμες της από εκείνο το βράδυ: «Δεν ξέρω πόσα μπορώ να πω γι’ αυτό. Με χτύπησαν από πίσω. Δεν ήξερα πραγματικά μέχρι 10 χρόνια αργότερα τι μου είχε συμβεί, επειδή ξύπνησα. Ήμουν αναίσθητη στο πάτωμα. Οι δύο καναπέδες ήταν στο πλάι, το τραπεζάκι του καφέ ήταν ανακατεμένο παντού, ήταν κάπως ανάποδα, ό,τι υπήρχε πάνω στο τραπεζάκι του καφέ ήταν παντού στο πάτωμα, και δεν ήξερα πώς βρέθηκα εκεί».



Η αλήθεια για την έκταση της ζημιάς αποκαλύφθηκε μια ολόκληρη δεκαετία αργότερα. Η Στόουν επισκέφθηκε μια κλινική στην Καλιφόρνια για να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα στον αυχένα και στον ώμο, και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων της χορηγήθηκε προποφόλη. Τα ευρήματα πάγωσαν το ιατρικό προσωπικό, καθώς οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι ο θώρακάς της είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα που είχαν κλείσει κακώς με το πέρασμα του χρόνου.

Ο γιατρός την ενημέρωσε αμέσως ότι επρόκειτο ξεκάθαρα για προϊόν εγκληματικής ενέργειας και κακουργήματος, τονίζοντας ότι έπρεπε να γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Λόγω της επήρειας του φαρμάκου, η ιατρική ομάδα κατάφερε να την επαναφέρει νοητικά στο περιστατικό, βοηθώντας την να συνειδητοποιήσει τι είχε υποστεί.

Αν και είχε το δικαίωμα να κινηθεί δικαστικά, η ίδια επέλεξε τελικά να μην προχωρήσει σε επίσημη δίωξη, φοβούμενη τον αντίκτυπο στη δημόσια εικόνα της αλλά και τις νομικές δυσκολίες. Η Στόουν εξήγησε τη συγκεκριμένη απόφαση λέγοντας: «Είμαι αρκετά σίγουρη για το ποιος μου το έκανε, αλλά είμαι αρκετά σίγουρη ότι θα είχα δύσκολη στιγμή στο δικαστήριο μια δεκαετία αργότερα. Είμαι αρκετά σίγουρη ότι είχε αρκετά περιστασιακά στοιχεία για να στήσω κάπως μια υπόθεση, αλλά δεν ήθελα αυτό να είναι η κληρονομιά μου».



Όταν ρωτήθηκε αν επρόκειτο για ενδοοικογενειακή βία, απάντησε πως δεν έχει την ελευθερία να μιλήσει. Σημείωσε, ωστόσο, ότι εκείνη την περίοδο ήταν παντρεμένη με έναν ισχυρό άνδρα της δημοσιογραφίας. Σημειώνεται ότι η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον ερευνητή δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν από το 1998 έως το 2004.

Σάρον Στόουν και Φιλ Μπρόνσταϊν

Παράλληλα, η Σάρον Στόουν αναφέρθηκε και στη δύσκολη μάχη που έδωσε με την υγεία της, όταν διαγνώστηκε με έναν τεράστιο όγκο στο στήθος, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να κάνει διπλή μαστεκτομή. Η περιπέτεια αυτή, όπως εξομολογήθηκε, σήμανε και το οριστικό τέλος του γάμου της, καθώς ο τότε σύζυγός της την εγκατέλειψε συναισθηματικά, θεωρώντας τις αποφάσεις της ανόητες.



Όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός στο podcast: «Ένας από τους όγκους ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό μου στήθος. Ο γιατρός ήρθε στο σπίτι μου και είπε “Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνετε διπλή μαστεκτομή. Είναι πολύ σοβαρό. Συνήθως, όταν φτάνουν σε αυτό το μέγεθος, ξέρουμε πριν καν ξεκινήσουμε ότι είναι καρκίνος”. Είπα “Δεν έχω καρκίνο”. Και εκείνος απάντησε “Δεν αποφασίζετε εσείς”. Του είπα “Εγώ αποφασίζω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αλλά αποφασίζω ότι θα κάνω τη διπλή μαστεκτομή, γιατί δεν αστειεύομαι”», είπε αρχικά.

Η Στόουν συνέχισε λέγοντας ότι εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της δεν αντέδρασε όπως θα ήθελε η ίδια: «Ο σύζυγός μου είπε “Αυτό είναι γελοίο”, και σηκώθηκε κι έφυγε. Θεώρησε γελοίο το να κάνω διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος. Όχι για το ότι ο καρκίνος μπορεί να με σκότωνε. Ο γιατρός του είπε “αν είχαμε περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, περισσότερες γυναίκες θα ήταν ζωντανές, κάθισε κάτω”. “Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι εσύ”, του είπα. Ήταν το τέλος του γάμου. Στο δωμάτιο, εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει. Με θεωρούσε γελοία και ανόητη, επειδή έπαιρνα τις δικές μου αποφάσεις», δήλωσε.

Όπως συνέχισε η Στόουν, πήγε στο νοσοκομείο για να της κάνουν βιοψία και οι γιατροί συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν καρκίνος: «Πήγα στο νοσοκομείο, με άνοιξαν, έβγαλαν το μισό της αριστερής πλευράς και όταν συνήλθα ήταν 12 άτομα πάνω από το κρεβάτι μου και άνοιξα τα μάτια μου, αναρωτήθηκα τι συνέβαινε και μου είπαν ότι δεν είχα καρκίνο. Τους είπα “Σας το είπα, το ξέρω”. Μου έλεγαν “Είναι απίστευτο”», είπε.

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