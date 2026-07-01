Η αγορά ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει έντονη δυναμική, με τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική να διατηρούν τα πρωτεία τόσο στις τιμές πώλησης όσο και στα ενοίκια. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον από αγοραστές και επενδυτές του εξωτερικού διευρύνεται, επεκτεινόμενο πλέον πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς και σε περιοχές όπως η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη. Η συνεχής άνοδος των τιμών τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει ότι η Βόρεια Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς πόλους της ελληνικής κτηματαγοράς, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικιών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Spitogatos Insights για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να αποτελεί την ακριβότερη αγορά κατοικίας στη Βόρεια Ελλάδα, τόσο στις πωλήσεις όσο και στα ενοίκια. Ωστόσο, σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Χαλκιδική, η οποία διατηρεί σταθερά τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, χάρη στην ισχυρή τουριστική ζήτηση και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Πέντε χρόνια συνεχούς ανόδου

Τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας δείχνουν ότι η αγορά κατοικίας όχι μόνο άντεξε τις αναταράξεις των προηγούμενων ετών, αλλά επιτάχυνε την ανάπτυξή της.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη, όπου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 61% από το 2022 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας πλέον τα 2.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στη Μακεδονία η αντίστοιχη αύξηση αγγίζει το 53,7%, με τη μέση ζητούμενη τιμή να διαμορφώνεται στα 1.992 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ στη Θράκη η άνοδος ανέρχεται στο 38,3%, με τις τιμές να φτάνουν τα 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Ανοδικά κινούνται και τα ενοίκια, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης αυξήθηκε κατά 34,3% μέσα σε μία πενταετία, από τα 7 ευρώ ανά τετραγωνικό το 2022 στα 9,4 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι πιο ακριβές περιοχές

Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, η Χαλκιδική παραμένει η ακριβότερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας φτάνει πλέον τα 2.716 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ στα ενοίκια αγγίζει τα 12,3 ευρώ ανά τετραγωνικό, επίπεδα που ξεπερνούν ακόμη και αρκετές περιοχές της Αττικής.

Ακολουθούν ο Δήμος Θεσσαλονίκης με μέση τιμή πώλησης 2.667 ευρώ ανά τετραγωνικό και η Καβάλα με 2.194 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Καβάλας, καθώς σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών σε βάθος πενταετίας, της τάξης του 68,1%, ενώ μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 13,3%.

Αντίθετα, εξαιρέσεις στην ανοδική τάση αποτελούν η Καστοριά και η Κοζάνη, όπου οι τιμές πώλησης εμφανίζουν υποχώρηση σε σχέση με το 2022.

Οι πόλεις που ανεβαίνουν

Πέρα από τη Θεσσαλονίκη, σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και σε αρκετές μεγάλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Η Αλεξανδρούπολη έχει εξελιχθεί σε μία από τις ακριβότερες αγορές, με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ ακολουθεί η Καβάλα με 1.993 ευρώ.

Πάνω από τα 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό κινούνται επίσης η Κομοτηνή, η Ξάνθη, η Κατερίνη, οι Σέρρες, η Δράμα και η Βέροια.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές εξακολουθούν να εντοπίζονται στη Φλώρινα, την Καστοριά, την Κοζάνη, το Κιλκίς και τα Γιαννιτσά.

Η Αλεξανδρούπολη ξεχωρίζει όχι μόνο για τις υψηλές τιμές αλλά και για τη δυναμική της, καθώς οι ζητούμενες τιμές πώλησης έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 51% μέσα στην τελευταία πενταετία.

Τι συμβαίνει στα ενοίκια

Η εικόνα στα ενοίκια ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία.

Η Θεσσαλονίκη διατηρεί την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή, στα 9,4 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης η τιμή φτάνει τα 10,4 ευρώ.

Στη Μακεδονία η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 6,7 ευρώ ανά τετραγωνικό, με τη Χαλκιδική να ξεχωρίζει και εδώ, καθώς αγγίζει τα 12,3 ευρώ.

Αξιοσημείωτη είναι και η πορεία της Αλεξανδρούπολης, όπου τα ενοίκια φτάνουν τα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό, αλλά και του Κιλκίς, που καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας πενταετίας, της τάξης του 62,5%.

Οι ξένοι αλλάζουν τον χάρτη της αγοράς

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας αφορά τη σταθερή ενίσχυση του ενδιαφέροντος από το εξωτερικό.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των ξένων αγοραστών βρίσκονται τα προάστια της Θεσσαλονίκης, ακολουθούμενα από τη Χαλκιδική και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Υψηλή ζήτηση καταγράφεται επίσης για την Καβάλα, την Πιερία, τον Έβρο, τις Σέρρες, τη Ροδόπη και την Ξάνθη, γεγονός που δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους παραδοσιακούς προορισμούς.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην αγορά ενοικίασης, όπου τα προάστια της Θεσσαλονίκης διατηρούν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ενδιαφερόμενων από το εξωτερικό, ενώ ακολουθούν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Χαλκιδική.

Όσον αφορά τον τύπο των ακινήτων, οι ξένοι ενδιαφέρονται κυρίως για διαμερίσματα, ενώ ακολουθούν οι μονοκατοικίες και οι μεζονέτες, στοιχείο που αποτυπώνει τόσο την αναζήτηση κατοικιών για μόνιμη εγκατάσταση όσο και την αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα.