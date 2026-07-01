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Μια γυναίκα από τη Φλόριντα αντιμετωπίζει επιπλέον σοβαρή κατηγορία, καθώς οι Aρχές υποστηρίζουν ότι προσπάθησε να περάσει σχεδόν 4 γραμμάρια κοκαΐνης σε φυλακή, κρύβοντάς τα στο σώμα της.

Οι αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μπρέβαρντ συνέλαβαν το Σάββατο την 30χρονη Ρίγκαν Κοξ, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, με την κατηγορία της αντίστασης κατά τη σύλληψη, όπως σημειώνεται σε άρθρο της New York Post.

Όταν η Ρίγκαν Κοξ μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας Μπρέβαρντ, το προσωπικό παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο στην περιοχή του κάτω μέρους του σώματός της. Σύμφωνα με τις Αρχές, σωφρονιστικοί υπάλληλοι την οδήγησαν σε χώρο αλλαγής ρούχων, όπου εκείνη φέρεται να προσπάθησε να καλύψει τα οπίσθιά της με το χέρι της. Όταν οι υπάλληλοι απομάκρυναν το χέρι της, ένα σακουλάκι έπεσε στο πάτωμα. Μέσα σε αυτό, σύμφωνα με τις Αρχές, υπήρχαν 3,8 γραμμάρια κοκαΐνης.

«Πραγματικά, δεν μπορείς να επινοήσεις τέτοιες ιστορίες», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε ανάρτησή του στο Facebook, σχολιάζοντας με ειρωνικό ύφος το περιστατικό.

Η Ρίγκαν Κοξ αρνήθηκε ότι γνώριζε την ύπαρξη της κοκαΐνης και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κάποιος πρέπει να την είχε τοποθετήσει εκεί κατά τη διάρκεια μιας «ερωτικής επαφής», σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Σε βάρος της απαγγέλθηκε επιπλέον κατηγορία για εισαγωγή απαγορευμένων ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα. Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη την ίδια ημέρα.