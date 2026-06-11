Ένας καταδικασμένος παιδοκτόνος στη Βρετανία δέχθηκε περισσότερες από 30 μαχαιριές από συγκρατούμενούς του, σε άγρια επίθεση μέσα στο κελί του, η οποία διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Ο Κάιλ Μπέβαν, ο οποίος εξέτιε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της δίχρονης θετής του κόρης το 2020, βρέθηκε νεκρός στις φυλακές HMP Γουέικφιλντ τον Νοέμβριο. Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο του Λιντς, όπου ξεκίνησε την Τετάρτη η δίκη για τη δολοφονία του, τρεις κρατούμενοι φέρονται να τον ακολούθησαν στο κελί του και να εξαπέλυσαν την επίθεση.

Child killer stabbed more than 30 times by inmates in 5-minute prison attack: 'They left him for dead' https://t.co/7FhAUSQFkQ pic.twitter.com/0d8Idngwmh — New York Post (@nypost) June 10, 2026

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο 45χρονος Μαρκ Φέλοους, ο 64χρονος Ντέιβιντ Τέιλορ και ο 57χρονος Λι Νιούελ καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να βγαίνουν από το κελί του Κάιλ Μπέβαν περίπου τεσσεράμισι λεπτά αργότερα, δείχνοντας «ικανοποιημένοι», όπως μετέδωσε το BBC.

«Δέχθηκε μαχαιριές και τραυματίστηκε περισσότερες από 30 φορές, με τουλάχιστον ένα, και πιθανότατα περισσότερα από ένα, όπλα», είπε στους ενόρκους ο εισαγγελέας Τζέισον Πίτερ, αναφερόμενος στη θανατηφόρα επίθεση της 4ης Νοεμβρίου, όπως αναφέρει η New York Post. «Τέσσερα λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Τόσο χρειάστηκαν. Έφυγαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα», πρόσθεσε.

Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν στον 33χρονο κρατούμενο με «αιχμηρό αντικείμενο» και στη συνέχεια να τον μετέφεραν στο κρεβάτι του, όπου αιμορράγησε μέχρι θανάτου. Το πτώμα του εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο Κάιλ Μπέβαν, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, «κρατούσε χαμηλούς τόνους» μέσα στη φυλακή, βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι στο στήθος και την κοιλιά. «Τον άφησαν να πεθάνει, ο ένας μετά τον άλλον», είπε ο Τζέισον Πίτερ, σύμφωνα με τη Daily Mail.

«Όχι όμως πριν τον βάλουν στο κρεβάτι. Τον άφησαν σαν να κοιμόταν. Εκεί, πάνω στο κρεβάτι του, αιμορράγησε. Πέθανε από αιμορραγία και η σορός του εντοπίστηκε μόνο κατά την πρωινή καταμέτρηση στη φυλακή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο σκοπός της επίθεσης ήταν ξεκάθαρος: «Να πραγματοποιήσουν από κοινού επίθεση εναντίον του Κάιλ Μπέβαν, με στόχο να τον σκοτώσουν».

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν αργότερα ένα διπλωμένο κομμάτι μετάλλου με αίμα του Μπέβαν, κρυμμένο πίσω από τηλεόραση. Άλλα αυτοσχέδια όπλα φέρεται να βρέθηκαν στο κελί του Τέιλορ, μέσα σε μπουκάλι με καυτερή σάλτσα. Ο Μαρκ Φέλοους και ο Λι Νιούελ εξέτιαν επίσης ισόβιες ποινές για ανθρωποκτονία την περίοδο που, σύμφωνα με τις αρχές, συμμετείχαν στη φονική επίθεση.