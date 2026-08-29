Δικαστήριο στην Ουγκάντα ενέκρινε την Παρασκευή την έκδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός απόστρατου αξιωματικού, ο οποίος στο παρελθόν ανήκε στο στενό περιβάλλον του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, Μαχούζι Καϊνέρουγκαμπα. Ο πρώην στρατιωτικός κατηγορείται ότι συμμετείχε σε σχέδιο παράνομης προμήθειας και πώλησης όπλων σε καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού.

Την 30ή Ιουλίου 2025, η Ουάσιγκτον αποκάλυπτε το κατηγορητήριο σε βάρος του συνταγματάρχη ε.α. Κατούνγκι Μάικλ Εμπέιρουε, καθώς και άλλων τριών προσώπων, φερόμενων ως κακοποιών, υπηκόων Βουλγαρίας, Κένυας και Τανζανίας. Φέρονται να επιδίωκαν να προμηθεύσουν με οπλισμό, έναντι 53,7 εκατομμυρίων ευρώ, διάφορα μεξικανικά καρτέλ, ανάμεσά τους το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), ένα από τα ισχυρότερα.

Πέρα από οπλοπολυβόλα, εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων και ναρκών κατά προσωπικού, οι τέσσερις ύποπτοι φέρονται να σκόπευαν να πουλήσουν στα καρτέλ πυραύλους εδάφους-αέρος, μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και αντιαεροπορικά πυροβόλα, σύμφωνα με την αμερικανική δικαιοσύνη.

Μόνο ο συνταγματάρχης ε.α. Εμπέιρουε χαρακτηρίστηκε «φυγάς» από τις αμερικανικές αρχές όταν δημοσιοποιήθηκε το κατηγορητήριο, οι τρεις συγκατηγορούμενοί του είχαν ήδη εκδοθεί στις ΗΠΑ στην περίπτωση του ενός ή συλληφθεί ενόψει έκδοσης στην περίπτωση των υπολοίπων δύο.

Ο απόστρατος συνέχιζε ωστόσο να ζει κατά τα φαινόμενα φυσιολογική ζωή στην Καμπάλα, όπου θεάθηκε καθισμένος σε τραπέζι εστιατορίου της πρωτεύουσας της Ουγκάντας τον Σεπτέμβριο της περασμένης χρονιάς.

Σύμφωνα με πηγή στον μηχανισμό ασφαλείας της Ουγκάντας, ο απόστρατος, που είναι γνωστό ότι υπηρετούσε στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, αλλά είχε επίσης διπλωματική καριέρα, συνελήφθη την 27η Ιουνίου στην Κολόλο, πλούσια συνοικία της πρωτεύουσας, και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης δύο ημέρες αργότερα.

Χθες Παρασκευή, η γενική εισαγγελία ανακοίνωσε πως το αίτημα έκδοσης των ΗΠΑ έγινε δεκτό προκειμένου ο ενδιαφερόμενος «να δικαστεί ενώπιον του δικαστηρίου της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνιας».

Ο συνταγματάρχης ε.α. Εμπέιρουε είναι επίσης γνωστό πως ήταν στενός συνεργάτης του Μαχούζι Καϊνέρουγκαμπα, επικεφαλής του στρατού και γιου του προέδρου της χώρας Γιοουέρι Μουσέβενι.

Αυτός ο τελευταίος, πολύ ενεργός στο X, ανακοίνωνε τον Μάρτιο του 2023 την ένταξη του «Μάικλ Κατούνγκι» στην κεντρική επιτροπή του πολιτικού κινήματός του, εξαίροντας την «ομορφιά» των μελών της.

Αλλά τη 14η Αυγούστου 2025, δύο εβδομάδες αφού αποκαλύφθηκε η απαγγελία κατηγοριών από τις ΗΠΑ, αποφάσισε να ανακαλέσει τον διορισμό.

Η είδηση της προσεχούς έκδοσης ανακοινώθηκε καθώς ο Μαχούζι Καϊνέρουγκαμπα, που θεωρείται γενικά δελφίνος του πατέρα του, βρίσκεται σε ανοικτή σύγκρουση με τον κουνιάδο του Όντεκ Ρουαμπουόγκο, σύζυγο της αδελφής του Πέισενς, τον οποίο ανακοίνωσε πως θέλει να συλλάβει.

Ο κ. Ρουαμπουόγκο είναι επικεφαλής της PACEID, επιτροπής αρμόδιας για να συμβουλεύει τον αρχηγό του κράτους όσον αφορά τις εξαγωγές και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Θεωρείται πως είναι ο κυριότερος αντίπαλος του Μαχούζι Καϊνέρουγκαμπα για τη διαδοχή του προέδρου Μουσέβενι.

Το ΚΝΓΧ, που φέρεται να διαθέτει εξαιρετικά βίαιο παγκόσμιο κύκλωμα διακίνησης φαιντανύλης, κοκαΐνης, ηρωίνης και μεθαμφεταμίνης, έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διεθνής «τρομοκρατική» οργάνωση.

Ο βούλγαρος συγκατηγορούμενος του συνταγματάρχη ε.α. Εμπέιρουε φέρεται, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, να προμήθευε με όπλα τον Βίκτορ Μπουτ, διαβόητο ρώσο έμπορο όπλων, ο οποίος στάλθηκε πίσω στη Ρωσία στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με τις ΗΠΑ το 2022.