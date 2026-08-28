Μάχη για τη ζωή του έδινε ένας άνδρας που διαγνώστηκε με θανατηφόρο τύπο καρκίνου, μέχρι που έμαθε ότι η νόσος εξαφανίστηκε, επειδή έκανε επέμβαση στην καρδιά. Επιπλέον, εμφάνισε και μια ασυνήθιστη παρενέργεια.

Το σπάνιο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 60 ετών από την Αυστραλία, ο οποίος σε ιατρικά έγγραφα αναφέρεται ως κ. Α.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο άνδρας έπασχε από μελάνωμα σταδίου 4, τη πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος, ο οποίος είχε εξαπλωθεί σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός του, μεταξύ των οποίων το ήπαρ και το μηριαίο οστό.

Ωστόσο, αναγκάστηκε να διακόψει τη χημειοθεραπεία για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά που δεν είχε καμία σχέση με την ασθένειά του. Μετά το χειρουργείο λοιπόν, έμαθε ότι η επέμβαση οδήγησε σε εξαφάνιση του καρκίνου.

«Ήμουν έκπληκτος, σοκαρισμένος και ανακουφισμένος όταν έμαθα ότι ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί εντελώς. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου», δήλωσε ο 60χρονος.

Εντούτοις, παρουσίασε μια παρενέργεια, η οποία λίγο έλλειψε να κοστίσει τη ζωή του.

Ο άνδρας παρουσίασε αλλεργική αντίδραση σε τσίμπημα μέλισσας, παρότι στο παρελθόν δεν ήταν αλλεργικός. «Είμαι σίγουρος ότι δεν είχα αλλεργία παλιά, με έχουν τσιμπήσει μέλισσες δεκάδες φορές, από παιδί», δήλωσε ο 60χρονος.

Πώς θεραπεύτηκε από την τυχαία επέμβαση

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό ιατρικό περιοδικό BMJ, εξέτασε τον λόγο που θεραπεύτηκε από τον καρκίνο ο ασθενής, όπως και γιατί εμφάνισε την παράξενη παρενέργεια.

Οι γιατροί έγραψαν ότι η καρδιοχειρουργική επέμβαση του κ. Α. είχε ως στόχο την αντιμετώπιση μιας βαλβίδας που είχε στενέψει επικίνδυνα. Αν και δεν είναι σαφές πώς τα καρδιακά προβλήματα σχετίζονταν με τον καρκίνο, οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο συχνά παρουσιάζουν και αυτό το καρδιακό πρόβλημα, και η ακτινοθεραπεία μπορεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο.

Επίσης, μετά την επέμβαση, ο 60χρονος εμφάνισε βακτηριακή λοίμωξη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο συνδυασμός της επέμβασης και της λοίμωξης ενδέχεται να διέγειρε το ανοσοποιητικό του σύστημα, ωθώντας τα λευκά αιμοσφαίρια —τα οποία μέχρι τότε δεν είχαν καταφέρει να επιτεθούν στον καρκίνο— να αναλάβουν δράση.

Ωστόσο, δεν είχαν κάποια απάντηση για την αλλεργία που παρουσίασε, οπότε και σημείωσαν πως η συγκεκριμένη παρενέργεια θα μπορούσε να αποτελεί «σημαντικό στοιχείο για το γιατί ο καρκίνος του εξαφανίστηκε».