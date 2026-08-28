Σε νέα ευθεία αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία, αυτή τη φορά με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσελί, επανέφερε τη γνωστή τουρκική θέση περί «γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών», δηλαδή τη θεωρία που η Αθήνα χαρακτηρίζει ως «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο.

Η τουρκική τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πρόκειται για την τρίτη ανάλογη παρέμβαση της Άγκυρας μέσα στον Αύγουστο σε ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό: είχε προηγηθεί αντίδραση για το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού στις 7 Αυγούστου και για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στις 19 Αυγούστου. Και στις τρεις περιπτώσεις η τουρκική διπλωματία χρησιμοποίησε σχεδόν την ίδια διατύπωση περί νησιών, νησίδων ή άλλων «γεωγραφικών σχηματισμών» των οποίων, κατά την Άγκυρα, η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα.

Η επίμαχη δήλωση Κετσελί

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ ανέφερε ότι το νέο ελληνικό πλαίσιο, το οποίο κατά την τουρκική πλευρά καλύπτει και το Αιγαίο, «δεν θα έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα» για την Τουρκία.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, που ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελλάδα κατά τρόπο που καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών».

Με αυτή τη φράση η Άγκυρα δεν χρησιμοποιεί ευθέως τον όρο «γκρίζες ζώνες», επαναφέρει όμως ακριβώς τον πυρήνα της συγκεκριμένης τουρκικής θεωρίας: ότι υπάρχουν στο Αιγαίο νησίδες και βραχονησίδες των οποίων η κυριαρχία παραμένει, κατά την τουρκική θέση, αδιευκρίνιστη.