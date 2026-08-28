Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την πτήση του τουρκικού drone DOGUS02 στο βόρειο Αιγαίο το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου, μετά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι το UAV εισήλθε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης και προκάλεσε κινητοποίηση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εικόνα που καταγράφεται δημοσίως στο Flightradar24 δείχνει το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος να κινείται σε ύψος περίπου 17.000 ποδών πάνω από το Θρακικό Πέλαγος, νοτιοδυτικά της Αλεξανδρούπολης, και όχι πάνω από την πόλη ή το αεροδρόμιο.

Η διαδρομή του DOGUS02 εμφανίζεται να εκτείνεται στο βόρειο Αιγαίο, βόρεια και δυτικά της Ίμβρου, αλλά και προς τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ίμβρου και Λήμνου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη καταγραφή δεν αρκεί από μόνη της για να διαψεύσει τις πληροφορίες περί εισόδου στην τερματική περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Η τερματική περιοχή ελέγχου ενός αεροδρομίου δεν περιορίζεται στον χώρο ακριβώς πάνω από τον διάδρομο ή την πόλη, αλλά μπορεί να εκτείνεται και σε ευρύτερο εναέριο χώρο, ακόμη και πάνω από τη θάλασσα.

Νωρίτερα, αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι τουρκικό UAV εισήλθε στην τερματική περιοχή ελέγχου του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία αναχώρησης επιβατικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δόθηκαν οδηγίες στην πολιτική πτήση ώστε να διατηρηθεί ο απαιτούμενος ασφαλής διαχωρισμός μεταξύ των αεροσκαφών.

Ελληνικά F-16 δίπλα στο τουρκικό UAV

Η παρουσία του τουρκικού drone προκάλεσε την αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ζεύγος ελληνικών F-16 προσέγγισε το UAV, το αναγνώρισε και προχώρησε στην αναχαίτισή του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι τα ελληνικά μαχητικά κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την είσοδο του UAV στο FIR Αθηνών.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση από τα ελληνικά μαχητικά κατά την κίνησή του στην περιοχή.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εγγύτητας της τουρκικής πτήσης με έναν χώρο στον οποίο συνυπάρχουν στρατιωτική δραστηριότητα και πολιτικές αερομεταφορές.

Flightradar24 και TMA: Γιατί οι δύο εικόνες δεν είναι αναγκαστικά αντίθετες

Η δημόσια εικόνα του Flightradar24 δείχνει το DOGUS02 πάνω από θαλάσσια περιοχή και όχι να υπερίπταται του αεροδρομίου.

Αυτό όμως είναι διαφορετικό από το ερώτημα εάν εισήλθε στην Terminal Manoeuvring Area – TMA της Αλεξανδρούπολης.

Η TMA αποτελεί ευρύτερο ελεγχόμενο εναέριο χώρο γύρω από ένα αεροδρόμιο, μέσα στον οποίο οργανώνονται και διαχωρίζονται οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις. Συνεπώς, ένα αεροσκάφος μπορεί να βρίσκεται πάνω από θάλασσα και ταυτόχρονα μέσα σε τμήμα της ελεγχόμενης τερματικής περιοχής.

Επιπλέον, οι εφαρμογές δημόσιας παρακολούθησης πτήσεων δεν αποτελούν το πλήρες επιχειρησιακό σύστημα επιτήρησης των στρατιωτικών και πολιτικών Αρχών και δεν εμφανίζουν κατ’ ανάγκη κάθε τμήμα μιας στρατιωτικής πτήσης.

Έτσι, με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, ασφαλές είναι να ειπωθεί ότι το DOGUS02 κινήθηκε πάνω από το Θρακικό Πέλαγος και το βόρειο Αιγαίο, ενώ παράλληλα ελληνικές πηγές επιμένουν ότι σε συγκεκριμένη φάση της πτήσης του εισήλθε στην τερματική περιοχή ελέγχου της Αλεξανδρούπολης.

Σε περίοδο νέας έντασης στα ελληνοτουρκικά

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται εκ νέου αυξημένη τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, στις 26 Αυγούστου, ένα τουρκικό CN-235 και πέντε UAV είχαν καταγραφεί στο FIR Αθηνών, με συνολικά οκτώ παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 13 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Το επεισόδιο με το DOGUS02 βρίσκεται πλέον υπό ιδιαίτερη παρακολούθηση όχι επειδή το UAV εμφανίστηκε πάνω από την πόλη της Αλεξανδρούπολης –κάτι που δεν προκύπτει από τα δημόσια δεδομένα– αλλά λόγω της πορείας του σε μια ευαίσθητη ζώνη του βόρειου Αιγαίου, της αναχαίτισής του από ελληνικά F-16 και της χρονικής σύμπτωσης με πολιτική αεροπορική κίνηση.