Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Keele και στο Πανεπιστήμιο York ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Παιδείας. Η εξέλιξη αυτή για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια έρχεται ως άμεση συνέχεια της συμμόρφωσης με τις πρόσφατες ακυρωτικές αποφάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.



Η σχετική υπουργική απόφαση φέρει την υπογραφή του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκου Παπαϊωάννου. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αποκαθίσταται το νομικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση των δύο μη κρατικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, ανοίγοντας εκ νέου τον δρόμο για την ομαλή λειτουργία τους.

Πιο συγκεκριμένα , τα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:

The University of Keele, Greece στην Αθήνα

City – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York στη Θεσσαλονίκη

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.