Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στο Παρίσι και η υποδοχή που της επιφύλαξαν οι θαυμαστές της ήταν αντάξια μιας σταρ που έχει λείψει πολύ από τη σκηνή.

Η 58χρονη τραγουδίστρια έφτασε στη γαλλική πρωτεύουσα την Παρασκευή και έξω από το ξενοδοχείο της την περίμεναν δεκάδες θαυμαστές και δημοσιογράφοι. Χαμογελαστή, έστελνε φιλιά και σχημάτιζε καρδιές με τα χέρια της, την ώρα που το πλήθος φώναζε ότι είναι χαρούμενο που τη βλέπει ξανά.

Η άφιξή της στο Παρίσι σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα comeback της μουσικής σκηνής. Η Ντιόν ετοιμάζεται για 16 συναυλίες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στην Plenitude Arena, στα δυτικά προάστια του Παρισιού, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσουν ακόμη 10 εμφανίσεις τον Μάιο του 2027.

Η ίδια δεν έκρυψε την αγωνία της για την επιστροφή. Μιλώντας στο BFMTV, δήλωσε ότι αισθάνεται έτοιμη, αλλά και κάπως αγχωμένη, καθώς έχει περάσει μεγάλο διάστημα από τότε που βρισκόταν σε κανονικό πρόγραμμα συναυλιών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Παρίσι «δεύτερο σπίτι» της, λέγοντας ότι από την πρώτη στιγμή αισθάνεται την υποστήριξη του γαλλικού κοινού.

Όσο για το τραγούδι με το οποίο θα ανοίξει την πρώτη συναυλία; Η Σελίν Ντιόν κρατά ακόμη το μυστικό.

Η μεγάλη επιστροφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας της περιπέτειας υγείας που την κράτησε για χρόνια μακριά από τις περιοδείες. Το 2022 η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει έντονη μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς. Η επιδείνωση της κατάστασής της την οδήγησε στην ακύρωση της περιοδείας «Courage World Tour».

Η προετοιμασία της περιλαμβάνει συνεδρίες πιλάτες διάρκειας 90 λεπτών τρεις φορές την εβδομάδα, καθώς και μαθήματα μπαλέτου δύο φορές την εβδομάδα. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάστασή της, λέγοντας ότι προτιμά να τη χαρακτηρίζει «εξελικτική πάθηση» και όχι «ασθένεια».

Η Σελίν Ντιόν είχε δώσει ένα πρώτο μεγάλο σημάδι επιστροφής το καλοκαίρι του 2024, όταν εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Τότε είχε ερμηνεύσει το «Hymne à l’amour» από τον Πύργο του Άιφελ, κάτω από τη βροχή, σε μια εμφάνιση που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Εκείνη, όμως, ήταν μια σύντομη και μεμονωμένη εμφάνιση. Τώρα η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη: μια πλήρης σειρά συναυλιών μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Με σχεδόν 260 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, η Σελίν Ντιόν παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στην ιστορία της ποπ μουσικής.

Η σειρά συναυλιών «Celine Dion Paris 2026-2027» θα περιλαμβάνει τραγούδια τόσο από το αγγλόφωνο όσο και από το γαλλόφωνο ρεπερτόριό της. Και αν η θερμή υποδοχή που γνώρισε με την άφιξή της στο Παρίσι αποτελεί ένδειξη για όσα θα ακολουθήσουν, τότε η επιστροφή της στη σκηνή αναμένεται να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ακόμη συναυλιακή σειρά.

Για τη Σελίν Ντιόν και το κοινό της, μοιάζει περισσότερο με μια δεύτερη αρχή.