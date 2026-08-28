Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα είναι πλέον ο Ιμράν Λούζα ο οποίος υπέγραψε με το «τριφύλλι» συμβόλαιο για 3+1 χρόνια.

Ο 27χρονος μέσος, που καλύπτει τόσο το «8», όσο και το «6», βρισκόταν καιρό στην λίστα του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να δίνουν περίπου 7 εκατ. ευρώ στην Γουότφορντ για να τον κάνουν δικό τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ιμράν Λούζα. Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος ήρθε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την αγγλική Γουότφορντ και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών.

Ο Ιμράν Λούζα γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1999 στη Ναντ της Γαλλίας. Σε ηλικία επτά ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Ναντ, όπου πέρασε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης, διατελώντας και αρχηγός σε αρκετά από τα ηλικιακά τμήματα του συλλόγου.

Τον Ιανουάριο του 2019 πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε αγώνα Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στη Σατορού, σκοράροντας μάλιστα στην πρώτη του εμφάνιση.

Το καλοκαίρι του 2021, και έπειτα από δύο σεζόν κατά τις οποίες είχε σημαντικό ρόλο στη Ναντ με 66 συμμετοχές και 12 γκολ, πήρε μεταγραφή στη Γουότφορντ. Με την αγγλική ομάδα αγωνίστηκε τόσο στην Premier League όσο και στην Championship, αποτελώντας βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής της.

Τον Ιανουάριο του 2024 επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Λοριάν, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, προτού επανέλθει στη Γουότφορντ, με την οποία πραγματοποίησε ακόμη δύο γεμάτες σεζόν. Συνολικά με τον αγγλικό σύλλογο κατέγραψε 141 συμμετοχές, 15 γκολ και 22 ασίστ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Λούζα αγωνίστηκε τόσο στις μικρές Εθνικές του Μαρόκου όσο και της Γαλλίας. Ωστόσο, το 2021 επέλεξε οριστικά να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο Ανδρών, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς απέναντι στη Γουινέα-Μπισάου και σκοράροντας στην πρώτη του συμμετοχή. Έχει αγωνιστεί 15 φορές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Καλωσορίζουμε τον Ιμράν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».