Εύκολο έργο είχε η Μπάγερν Μονάχου στο νέο πρωτάθλημα της Bundesliga επικρατώντας της Στουργκάρδης με 5-1.

Οι Βαυαροί μπήκαν καλά στην αναμέτρηση και στο 21ο λεπτό άνοιξαν το σκορ, όταν ο Κίμιχ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ουπαμεκανό, με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο η Στουτγάρδη κατάφερε να ισοφαρίσει. Συγκεκριμένα, στο 52’ μετά από κεφαλιά του Τσάμποτ ο Νόιερ απέκρουσε και ο Βάγκνομαν με δυνατό σουτ έκανε το 1-1.

Από εκείνο το σημείο και μετά η Μπάγερν ανέβασε την απόδοσή της και κατάφερε να «καθαρίσει» το ματς. Στο 55’ ο Μάικλ Ολίσε από πάσα του Κίμιχ έκανε το 2-1 και στο 57’ με αυτογκόλ του Βάγκνομαν μετά από προσπάθεια του Ντέιβις έγινε το 3-1 για την Μπάγερν

Στο 82′ ο Πάβλοβιτς έκανε το 4-1 και στο 90′ ο Λουίς Ντίας διαμόρφωσε το τελικό 5-1 για την ομάδα της Βαυαρίας.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:

Παρασκευή (28/08)

Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη 5-1

Σάββατο (29/08)

Λειψία-Γκλάντμπαχ (16:30)

Μάιντς-Πάντερμπορν (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Κολωνία-Χόφενχαϊμ (16:30)

Έλφερσμπεργκ-Λεβερκούζεν (16:30)

Ντόρτμουντ-Αμβούργο (19:30)

Κυριακή (30/08)

Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Σάλκε (18:30)