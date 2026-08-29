Η Δικαιοσύνη του Ισημερινού καταδίκασε την Παρασκευή τον πρώην πρόεδρο Λενίν Μορένο, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 2017 έως το 2021, κρίνοντάς τον ένοχο για υπόθεση διαφθοράς. Σύμφωνα με την απόφαση, ο Μορένο έλαβε δωροδοκίες από κινεζική κατασκευαστική εταιρεία, προκειμένου αυτή να εξασφαλίσει δημόσια σύμβαση για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση διαφθοράς αυτή, στην οποία ενεπλάκη η κινεζική κατασκευάστρια Sinohydro, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Μορένο, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του σοσιαλιστή προέδρου Ραφαέλ Κορέα όταν διαπράχθηκαν τα αδικήματα, μεταξύ του 2007 και του 2013.

Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την ποινή που θα επιβληθεί στον κ. Μορένο. Η εισαγγελία έχει εισηγηθεί να εκτίσει ποινή κάθειρξης 6 ετών κι έξι μηνών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Λενίν Μορένο συμμετείχε σε κύκλωμα διαφθοράς που έδρασε από το 2009 ως το 2018 στο πλαίσιο της ανάθεσης του έργου κατασκευής του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Coca Codo Sinclair.

Ο πρώην πρόεδρος, 73 ετών, σε αναπηρικό αμαξίδιο, αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει πως υφίσταται πολιτικό διωγμό ενορχηστρωμένο, κατ’ αυτόν, από τον Ραφαέλ Κορέα.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνταν άλλα περίπου είκοσι πρόσωπα, ανάμεσά τους η σύζυγος και κόρη του κ. Μορένο, ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και πρώην πρεσβευτής της Κίνας στο Κίτο.

Μετά την ετυμηγορία, ο πρώην πρόεδρος επέμεινε πως δεν έλαβε «ούτε δεκάρα από τη Sinohydro», που κατηγορείται ότι μοίρασε δωροδοκίες συνολικού ύψους 76 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ραφαέλ Κορέα κυβέρνησε τον Ισημερινό από το 2007 ως το 2017. Είχε καθοριστική συμβολή στην εκλογή στην προεδρία του δελφίνου του Λενίν Μορένο — προτού αυτός ο τελευταίος κάνει δεξιά στροφή, προσεταιριστεί τις ΗΠΑ κι έλθει σε ανοικτή σύγκρουση με τον άλλοτε μέντορά του.

Ο κ. Κορέα ζει στο Βέλγιο, την πατρίδα της συζύγου του, αφότου εγκατέλειψε την εξουσία. Καταδικάστηκε ερήμην το 2020 να εκτίσει οκτώ χρόνια κάθειρξη για υπόθεση διαφθοράς. Οι βελγικές αρχές του έχουν δώσει πολιτικό άσυλο.