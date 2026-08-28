Δύο μηνύματα, ένα προς το εσωτερικό του Ιράν και ένα προς τους γείτονές του, έστειλε το βράδυ της Παρασκευής ο Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής από την ιρανική κρατική τηλεόραση.



Ο πρόεδρος του Ιράν περιέγραψε αφενός τις σοβαρές επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων στην ιρανική οικονομία και αφετέρου άφησε ανοιχτή την πόρτα για στενότερη συνεργασία με τις χώρες της περιοχής.

Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της χώρας έχουν μειωθεί έως και κατά 35% εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για «συνεργασία και συνεννόηση» με τα κράτη της περιοχής, αναφέροντας ρητά τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι δύο τοποθετήσεις σκιαγραφούν το δύσκολο σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Ιράν: οικονομικά πιεσμένο από τις κυρώσεις και τους περιορισμούς στις εμπορικές του ροές, αλλά ταυτόχρονα σε αναζήτηση περιφερειακών διαύλων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την απομόνωσή του.

Έως 35% κάτω οι εμπορικές ροές

Η παραδοχή του Πεζεσκιάν για το εμπόριο είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσφέρει μια σπάνια δημόσια αποτίμηση από τον ίδιο τον Ιρανό πρόεδρο για το μέγεθος της οικονομικής πίεσης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την προσπάθεια οικονομικής απομόνωσης της Τεχεράνης, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις και στοχεύοντας χρηματοπιστωτικά δίκτυα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, επιτρέπουν στο Ιράν να παρακάμπτει τους περιορισμούς.

Η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο από τις αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές και στα Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας. Οι περιορισμοί στις μεταφορές έχουν επηρεάσει όχι μόνο το Ιράν αλλά και συνολικά τις οικονομίες του Κόλπου.

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι η πτώση στις εισαγωγές και τις εξαγωγές κυμαίνεται μεταξύ 25% και 35%, με τις εισαγωγές να έχουν υποχωρήσει περισσότερο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει λιγότερα εμπορεύματα που εισέρχονται στη χώρα, μεγαλύτερες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρώτες ύλες και προϊόντα από το εξωτερικό και ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε μια οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και περιορισμένη πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Παρ’ολα αυτά είπε επίσης οτι το Ιράν πούλησε περίπου 90 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κατά την περίοδο εφαρμογής προσωρινής συμφωνίας, παρουσιάζοντας το στοιχείο ως ένδειξη ότι η Τεχεράνη κατάφερε να διατηρήσει σημαντικό όγκο εξαγωγών παρά τις αμερικανικές κυρώσεις και τους περιορισμούς στις εμπορικές της συναλλαγές.

«Μπορούμε να συνεννοηθούμε»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Πεζεσκιάν επέλεξε να συνοδεύσει την οικονομική παραδοχή με ένα σαφές διπλωματικό άνοιγμα. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να φτάσει σε συνεννόηση με τις γειτονικές χώρες, κατονομάζοντας μεταξύ άλλων τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η αναφορά δεν είναι τυχαία. Το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι είναι δύο από τις σημαντικότερες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις του Κόλπου, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, οι χώρες της περιοχής πιέζουν για διπλωματική λύση και αποκλιμάκωση, καθώς η παρατεταμένη κρίση στο Στενό του Ορμούζ έχει μεγάλο οικονομικό κόστος για όλους.

Από την αντιπαράθεση στην περιφερειακή συνεργασία

Η τοποθέτηση Πεζεσκιάν δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Μία ημέρα νωρίτερα είχε καλέσει τις μουσουλμανικές χώρες να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και είχε προτείνει ακόμη και ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας και μη επίθεσης μεταξύ τους. Είχε επίσης υπογραμμίσει ότι το έδαφος μιας μουσουλμανικής χώρας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για επίθεση εναντίον μιας άλλης.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και όχι μέσω νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε συνάντησή του με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, ο Πεζεσκιάν είχε δηλώσει ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει τον πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι οι εκκρεμότητες πρέπει να επιλυθούν μέσω συνομιλιών.