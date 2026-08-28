Ελάχιστες κωμικές σειρές κατάφεραν να ταυτιστούν τόσο έντονα με μια ολόκληρη εποχή όσο «Τα Φιλαράκια». Η σειρά που ακολουθούσε τη ζωή έξι εικοσάρηδων φίλων στο Μανχάταν εξελίχθηκε σε μία από τις χαρακτηριστικότερες τηλεοπτικές απεικονίσεις της Generation X, δηλαδή των ανθρώπων που γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980.

Στη διάρκεια των δέκα κύκλων της, από το 1994 μέχρι το 2004, ο μέσος αριθμός των τηλεθεατών που την παρακολουθούσαν ζωντανά δεν έπεσε ποτέ κάτω από τα 20 εκατομμύρια. Το τελευταίο επεισόδιο συγκέντρωσε περίπου 52,5 εκατομμύρια θεατές στις ΗΠΑ και έγινε το τηλεοπτικό επεισόδιο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στη χώρα κατά τη δεκαετία του 2000.

Η επιρροή της σειράς, ωστόσο, ξεπέρασε κατά πολύ τα νούμερα τηλεθέασης. Τα «Φιλαράκια» άφησαν το αποτύπωμά τους στην ποπ κουλτούρα, από το διάσημο κούρεμα «The Rachel» και τα slip dresses μέχρι ατάκες όπως το «How you doin’?» του Τζόι.

Και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα από 20 χρόνια από το φινάλε, η δημοφιλία της σειράς παραμένει ισχυρή. Στην έκθεση «Teens and Screens 2025» του UCLA, τα «Φιλαράκια» βρίσκονται στη 16η θέση μεταξύ των αγαπημένων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών της Gen Z, δίπλα σε πολύ νεότερες επιτυχίες όπως τα «K-Pop Demon Hunters» και «The Summer I Turned Pretty».

Υπάρχει, όμως, σήμερα μια σειρά που θα μπορούσε να παίξει για τη Gen Z –τους γεννημένους από το 1997 έως το 2012– τον ρόλο που είχαν κάποτε τα «Friends»;

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να μεταφερθεί η ίδια βασική συνταγή στη σημερινή εποχή, με σειρές που περιστρέφονται γύρω από τις χαοτικές προσωπικές σχέσεις, τα επαγγελματικά αδιέξοδα και την καθημερινότητα νέων ανθρώπων.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Not Suitable For Work» της Μίντι Κέιλινγκ, με πρωταγωνιστές πέντε πρόσφατους αποφοίτους που ζουν στο Μανχάταν. Την ίδια ώρα, ο δεύτερος κύκλος του «Adults» του FX, που κάνει πρεμιέρα σήμερα, παρακολουθεί πέντε φίλους οι οποίοι συγκατοικούν στο Κουίνς.

Στο ίδιο ευρύτερο μοντέλο εντάσσονται επίσης το «The Sex Lives of College Girls» της Κέιλινγκ, με τέσσερις φίλες που σπουδάζουν στο Βερμόντ, αλλά και το «I Love LA» του HBO, η σειρά της Ρέιτσελ Σένοτ που στρέφει το βλέμμα στη ζωή επίδοξων influencers στη Δυτική Ακτή.

Καμία, πάντως, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εξελιχθεί σε τηλεοπτικό φαινόμενο αντίστοιχου μεγέθους. Το «Not Suitable For Work» έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο, χωρίς να σημειώσει ιδιαίτερα υψηλή τηλεθέαση και αποσπώντας μέτριες κριτικές, ενώ αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε επίσημα η διακοπή του. Το «The Sex Lives of College Girls» ολοκληρώθηκε το 2025 έπειτα από τρεις σεζόν.

Τα «Adults» και «I Love LA» εξασφάλισαν δεύτερο κύκλο, χωρίς όμως να πλησιάζουν την πολιτιστική επιρροή των «Friends» ή τη δυναμική σύγχρονων σειρών που κυριαρχούν στις συζητήσεις του κοινού, όπως τα «The White Lotus» και «The Pitt».

Γιατί, λοιπόν, μοιάζει τόσο δύσκολο να δημιουργηθούν τα «νέα Φιλαράκια»;

Η τηλεόραση δεν είναι πια το μοναδικό επίκεντρο της ψυχαγωγίας

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι σημερινές κωμικές σειρές είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο της δεκαετίας του 1990.

Όταν έκαναν πρεμιέρα τα «Φιλαράκια» το 1994, οι τηλεθεατές δεν είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε έναν ατελείωτο όγκο περιεχομένου από streaming υπηρεσίες, κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακές πλατφόρμες. Σήμερα, αντίθετα, μια σειρά ανταγωνίζεται σχεδόν κάθε μορφή ψηφιακής ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με το «2026 Media Outlook Report» της Activate, το 43% των μελών της Gen Z προτιμά το YouTube ή άλλες πλατφόρμες κοινωνικού βίντεο, έναντι 37% που επιλέγει συνδρομητικές streaming υπηρεσίες και μόλις 12% που προτιμά την παραδοσιακή τηλεόραση.

Εάν ένα πρόγραμμα δεν κερδίσει αμέσως το ενδιαφέρον του θεατή, οι αλγόριθμοι μπορούν μέσα σε δευτερόλεπτα να του προτείνουν κάτι άλλο, περισσότερο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις του.

Υπάρχει και μια ακόμη σημαντική διαφορά. Οι παραδοσιακές αμερικανικές sitcoms συνήθως ξεπερνούσαν τα 20 επεισόδια ανά σεζόν, κάτι που διευκόλυνε και τη μετέπειτα καθημερινή προβολή τους σε επαναλήψεις από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Οι σημερινές σειρές που επιχειρούν να κινηθούν στα χνάρια των «Friends» περιορίζονται συνήθως σε οκτώ έως δέκα επεισόδια ανά κύκλο. Έτσι, ο θεατής έχει πολύ λιγότερο χρόνο για να γνωρίσει πραγματικά τους χαρακτήρες και να δεθεί μαζί τους.

Όταν οι δημιουργοί προσπαθούν να μιλήσουν τη γλώσσα μιας άλλης γενιάς

Ένα ακόμη εμπόδιο αφορά την ηλικιακή απόσταση ανάμεσα στους χαρακτήρες και σε εκείνους που γράφουν τις ιστορίες τους.

Οι δημιουργοί των περισσότερων σειρών για τη Gen Z ανήκουν στους millennials ή σε μεγαλύτερες γενιές. Ο δημοσιογράφος του ψυχαγωγικού ρεπορτάζ Μαξ Γκάο επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει πολλοί σεναριογράφοι της ίδιας της Gen Z να αποκτήσουν ουσιαστική παρουσία στην τηλεοπτική βιομηχανία.

Όπως εξηγεί, μέχρι να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες σε αυτούς τους δημιουργούς να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες, θα παραμένει δύσκολο να αποτυπωθεί με αυθεντικότητα το πώς είναι να είσαι νέος μέσα στο σημερινό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον.

Βέβαια, και τα «Φιλαράκια» γράφτηκαν από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας από τους πρωταγωνιστές τους. Η σημερινή νεανική κουλτούρα, όμως, μεταβάλλεται πολύ ταχύτερα, γεγονός που κάνει την προσπάθεια σαφώς δυσκολότερη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «The Sex Lives of College Girls», το οποίο επιχείρησε να ενσωματώσει εκφράσεις της Gen Z όπως «Το αποτυπώνω στο μυαλό μου σαν να βγάζω screenshot», χωρίς πάντοτε το αποτέλεσμα να ακούγεται φυσικό. Ανάλογη κριτική δέχθηκε το «Not Suitable For Work» για τη χρήση λέξεων όπως «ισχύει» και «εκτός ελέγχου» , οι οποίες έμοιαζαν περισσότερο επιτηδευμένες παρά αυθεντικές.

Τα αδιέξοδα της Gen Z δεν μετατρέπονται εύκολα σε κωμωδία

Οι sitcoms λειτουργούν παραδοσιακά για πολλούς θεατές ως μια μορφή τηλεοπτικής «παρηγοριάς». Τα «Friends» το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. Για τις σειρές της σημερινής γενιάς, όμως, η δημιουργία μιας ανάλογης αίσθησης είναι δυσκολότερη, καθώς η πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι απέχει αρκετά από το να χαρακτηριστεί ανέμελη.

Η Δρ. Γιάλντα Τ. Ουλς, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Center for Scholars & Storytellers στο UCLA, σημειώνει ότι η συγκεκριμένη γενιά έχει ήδη περάσει από μια πανδημία, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με οικονομικές δυσκολίες και ζει μέσα σε ένα συγκρουσιακό πολιτικό περιβάλλον απέναντι στο οποίο εμφανίζεται δύσπιστη.

Στις ΗΠΑ, η Gen Z καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των δημογραφικών ομάδων, την ώρα που οι θέσεις εργασίας για όσους κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα περιορίζονται και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει το μέγεθος του εργατικού δυναμικού.

Η κατάσταση διαφέρει αισθητά από εκείνη που συνάντησε η Generation X όταν προβλήθηκαν για πρώτη φορά τα «Φιλαράκια». Τότε, οι νέοι έμπαιναν στην αγορά εργασίας σε μια περίοδο αισιοδοξίας που συνδεόταν με την τεχνολογική ανάπτυξη και οι σχετικές έρευνες τους παρουσίαζαν ως ιδιαίτερα αισιόδοξους για την προσωπική τους πορεία.

Οι σεναριογράφοι βρίσκονται επομένως μπροστά σε μια δύσκολη ισορροπία: πρέπει να αποτυπώσουν τις ανασφάλειες και τις ανατροπές που συνοδεύουν την ενηλικίωση της Gen Z, χωρίς η κωμωδία να μετατραπεί σε μια υπερβολικά σκοτεινή ιστορία.

Το «Not Suitable For Work» άγγιξε το ζήτημα της επαγγελματικής ανασφάλειας μέσα από την ιστορία του επίδοξου ηθοποιού Κελ, τον οποίο υποδύεται ο Νίκολας Ντιβερνέ. Μια οντισιόν που αρχικά έμοιαζε με μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία αποδείχθηκε τελικά ότι αφορούσε ένα πρόγραμμα καταγραφής κίνησης για τεχνητή νοημοσύνη.

Πέρα από τέτοιες στιγμές, ωστόσο, η σειρά έδινε συχνά την εντύπωση ότι παρέμενε αποκομμένη από τις δυσκολίες της σημερινής πραγματικότητας.

Ο δεύτερος κύκλος του «Adults» επιχειρεί να καλύψει περισσότερο αυτό το κενό, ενσωματώνοντας επαγγελματικές δυσκολίες που απουσίαζαν από την πρώτη σεζόν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μπίλι, την οποία υποδύεται η Λούσι Φράιερ, καθώς προσπαθεί σε ολόκληρη τη διάρκεια της σεζόν να εξασφαλίσει μια θέση πλήρους απασχόλησης.

Από τα διαμερίσματα του Μανχάταν στη στεγαστική κρίση

Διαφορετική αντιμετώπιση παρατηρείται και στο ζήτημα της στέγασης, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για πολλούς νέους.

Οι χαρακτήρες του «Not Suitable For Work» κατοικούσαν σε καλαίσθητα γειτονικά διαμερίσματα στο Μανχάταν, ακολουθώντας ουσιαστικά το μοντέλο των «Friends». Εκείνο που τη δεκαετία του 1990 μπορούσε να λειτουργήσει ως μια ευχάριστη και κάπως εξιδανικευμένη εικόνα ζωής, σήμερα μπορεί να μοιάζει εντελώς αποκομμένο από την οικονομική πραγματικότητα της Gen Z.

Το «Adults» προσεγγίζει το θέμα πιο ρεαλιστικά. Οι πέντε φίλοι της σειράς αναγκάζονται να στριμωχτούν στο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Σαμίρ, τον οποίο υποδύεται ο Μαλίκ Ελασάλ, και το οποίο διαθέτει μόλις τρία υπνοδωμάτια.

Η πολυμορφία της Gen Z και η δυσκολία μιας κοινής τηλεοπτικής ταυτότητας

Οι σύγχρονες sitcoms έχουν παράλληλα να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα που ήταν πολύ διαφορετικό την εποχή των «Friends»: πώς μπορεί μια σειρά να εκφράσει μια εξαιρετικά πολυσύνθετη γενιά και ταυτόχρονα να παραμένει αναγνωρίσιμη σε ένα ευρύ κοινό;

Σύμφωνα με το Pew Research Center, οι Αμερικανοί της Gen Z παρουσιάζουν μεγαλύτερη φυλετική και εθνοτική πολυμορφία από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά.

Ο Μαξ Γκάο επισημαίνει ότι ακριβώς αυτή η ποικιλία εμπειριών είναι δύσκολο να χωρέσει με πειστικό τρόπο μέσα σε μία μόνο κωμική σειρά.

Τα «Φιλαράκια», αντίθετα, δημιουργήθηκαν σε μια εποχή κατά την οποία η αμερικανική τηλεόραση αντιμετώπιζε ως σχεδόν αυτονόητη την παρουσία μιας περισσότερο ομοιογενούς κοινωνικής παρέας, αποτελούμενης από λευκούς και ετεροφυλόφιλους χαρακτήρες.

Το «The Sex Lives of College Girls» παρουσίασε τις διαφορές φυλής, εθνικής καταγωγής και σεξουαλικής ταυτότητας σαν να μην αποτελούν ιδιαίτερα ζητήματα, μια προσέγγιση που μπορούσε να φανεί επιφανειακή.

Το «Adults», από την άλλη πλευρά, επενδύει περισσότερο στις διαφορετικές ταυτότητες και προσωπικότητες των ηρώων του: από τον σεξουαλικά ρευστό Πολ Μπέικερ, τον οποίο υποδύεται ο Τζακ Ινάνεν, μέχρι την απρόβλεπτη Ίσα της Αμίτα Ράο, η οποία μετακινείται διαρκώς από τη μία κοινωνική υπόθεση στην άλλη. Η επιλογή αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία χαρακτήρων, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κάνει τη σειρά να μοιάζει λιγότερο εστιασμένη ως sitcom.

Μια γενιά που ζει ταυτόχρονα online και offline

Καμία σειρά που φιλοδοξεί να περιγράψει τη σημερινή ζωή των εικοσάρηδων δεν μπορεί να αγνοήσει τον καθοριστικό ρόλο του διαδικτύου. Η μεταφορά αυτής της πραγματικότητας στην οθόνη, ωστόσο, δημιουργεί νέα αφηγηματικά και αισθητικά προβλήματα.

Η συνεχής εμφάνιση μηνυμάτων και γραφικών πάνω στην εικόνα μπορεί εύκολα να γίνει κουραστική ή αδέξια, με αποτέλεσμα οι δημιουργοί να αναζητούν άλλους τρόπους για να εντάξουν την ψηφιακή καθημερινότητα στις ιστορίες τους.

Το «Adults» επιλέγει σε μεγάλο βαθμό να αποφεύγει την απευθείας απεικόνιση των οθονών των κινητών τηλεφώνων. Αντίστοιχα, το «Not Suitable For Work» αναφέρεται ελάχιστα στις εφαρμογές γνωριμιών, παρότι οι ερωτικές περιπέτειες των χαρακτήρων αποτελούν βασικό μέρος της πλοκής.

Από τις συγκεκριμένες σειρές, το «I Love LA» είναι εκείνο που τοποθετεί περισσότερο την ψηφιακή κουλτούρα στο επίκεντρο. Οι χαρακτήρες του κινούνται στον κόσμο των influencers και της βιομηχανίας του θεάματος, με τα κινητά τηλέφωνα και τη διαδικτυακή εικόνα να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Η σειρά αναγνωρίζει με αρκετή ακρίβεια την πίεση της διαρκούς διαδικτυακής παρουσίας που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη γενιά. Όπως υποστηρίζει ένας influencer, «Αν σταματήσεις έστω και για ένα δευτερόλεπτο, θα εξαφανιστείς».

Παρά ταύτα, δεν προχωρά πολύ βαθύτερα στη διερεύνηση αυτής της διπλής ζωής της Gen Z, η οποία μοιράζεται ανάμεσα στον «αληθινό» και τον διαδικτυακό κόσμο. Περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στη σάτιρα της επιφανειακής και προσηλωμένης στην εικόνα κουλτούρας των influencers.

Παράλληλα, η ακριβής φύση της δουλειάς της ατζέντισσας ταλέντων Μάια, την οποία υποδύεται η Σένοτ, παραμένει αρκετά ασαφής, ενώ το κοινό δεν βλέπει ουσιαστικά το περιεχόμενο που δημοσιεύει η βασική influencer της σειράς, η Ταλούλα, την οποία ενσαρκώνει η Οντέσα Α’ζάιον.

Το «Adults» δείχνει μέχρι στιγμής να πλησιάζει περισσότερο

Από τις νέες κωμικές σειρές που επιχειρούν να αποτυπώσουν τη ζωή της Gen Z, το «Adults» εμφανίζεται μέχρι στιγμής ως η πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια. Καταφέρνει να παρουσιάσει χαρακτήρες με τους οποίους μπορούν να ταυτιστούν οι νεότεροι θεατές, χωρίς να εγκαταλείπει τον ανάλαφρο και ζωηρό κωμικό τόνο.

Οι θετικές κριτικές που έχει συγκεντρώσει ο δεύτερος κύκλος δημιουργούν ενδιαφέρον για την πορεία του και για το κατά πόσο θα καταφέρει να διευρύνει το κοινό του.

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, παραμένει ανοιχτό. Η τηλεοπτική βιομηχανία εξακολουθεί να αναζητά έναν τρόπο να παρουσιάσει τη Gen Z που να είναι ταυτόχρονα αστείος, αυθεντικός και αναγνωρίσιμος από τους ίδιους τους νέους – και, κυρίως, να βρει ένα κοινό αρκετά μεγάλο ώστε μια τέτοια σειρά να μετατραπεί σε πραγματικό πολιτιστικό φαινόμενο, όπως συνέβη κάποτε με τα «Friends».